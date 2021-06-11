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Corinthians finaliza preparação para o primeiro Dérbi do Brasileirão-2021

Técnico Sylvinho fez diversas orientações de posicionamento e movimentação ao elenco, que também trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas pensando no Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 18:52

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fez o último treino preparatório para o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro de 2021. O Timão visita o Palmeiras neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, pela terceira rodada da competição nacional. Será a estreia de Sylvinho em Dérbis.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
No Campo 1, os atletas realizaram o aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Depois, no Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu um treinamento tático de olho no duelo diante do maior rival. Será a primeira vez que o comandante alvinegro enfrenta o Verdão nessa atual função.
O treinador orientou bastante o posicionamento e a movimentação dos jogadores. Ele também trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas, sem contar as cobranças de pênaltis. Alguns atletas fizeram ainda um complemento de finalização supervisionados pelo observador técnico Mauro da Silva.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Um provável Corinthians para enfrentar o Palmeiras tem algumas dúvidas na defesa, no meio e no ataque. A escalação deve ser algo como: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel, Roni e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos (Mateus Vital) e Luan.
Os jogadores concentram no hotel que fica dentro do CT Joaquim Grava, também em preparação para o Dérbi deste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão. Tanto Timão quanto Verdão já fizeram dois jogos na competição, perderam um e venceram o outro, somando até aqui três pontos cada um.

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