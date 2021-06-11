Corinthians finaliza preparação para o primeiro Dérbi do Brasileirão-2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fez o último treino preparatório para o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro de 2021. O Timão visita o Palmeiras neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, pela terceira rodada da competição nacional. Será a estreia de Sylvinho em Dérbis.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas realizaram o aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Depois, no Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu um treinamento tático de olho no duelo diante do maior rival. Será a primeira vez que o comandante alvinegro enfrenta o Verdão nessa atual função.

O treinador orientou bastante o posicionamento e a movimentação dos jogadores. Ele também trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas, sem contar as cobranças de pênaltis. Alguns atletas fizeram ainda um complemento de finalização supervisionados pelo observador técnico Mauro da Silva.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Um provável Corinthians para enfrentar o Palmeiras tem algumas dúvidas na defesa, no meio e no ataque. A escalação deve ser algo como: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel, Roni e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos (Mateus Vital) e Luan.