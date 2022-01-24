Corinthians finaliza preparação para estreia no Paulistão contra a Ferroviária: veja provável escalação

Na tarde de segunda-feira (24), o Corinthians realizou no CT Joaquim Grava o último treino preparatório para a estreia no Campeonato Paulista 2022, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena, contra a Ferroviária.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

O técnico Sylvinho promoveu uma atividade tática de enfrentamento em campo reduzido. Em seguida, o treinador organizou um outro trabalho tático para ajustes de posicionamento em diferentes situações do jogo. Por fim, os jogadores praticaram bolas paradas defensivas.

Após o treinamento, alguns atletas também realizaram repetições de cobranças de falta e pênaltis. Todos os jogadores realizaram exames para detecção de COVID-19 e os resultados foram negativos.

Assim como no domingo, o meia Roni deu sequência na transição física em decorrência de dores no músculo posterior da coxa direita. O atleta não reuniu condições de jogo e ficou de fora dos relacionado para a partida contra a Ferroviária.

Quem também não apareceu na lista de relacionados foi o atacante Jô. Na reapresentação do clube para a pré-temporada, o camisa 77 testou positivo para Covid-19 e acabou perdendo a titularidade para Mantuan.

Dos novos reforços anunciados pelo clube, o meia Paulinho e o lateral-esquerdo Bruno Melo aparecerem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, foram relacionados pela comissão técnica e estão liberados para jogar pelo Timão. Robson Bambu ficou de fora da convocatória para o jogo.

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Com base nos dois jogos-treinos disputados pelo Corinthians, contra Inter de Limeira e Audax-SP, além da divulgação da lista de relacionados, a provável escalação do Corinthians para a partida contra a Ferroviária é: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Gabriel (Du Queiroz), Williian, Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan.