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Corinthians finaliza preparação para estreia no Paulistão contra a Ferroviária: veja provável escalação

Todos os jogadores deram negativo para Covid-19 e estão liberados; Sylvinho não contará com Robson Bambu, Roni, Cantillo e Jô...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 19:56

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:56

Na tarde de segunda-feira (24), o Corinthians realizou no CT Joaquim Grava o último treino preparatório para a estreia no Campeonato Paulista 2022, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena, contra a Ferroviária.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
O técnico Sylvinho promoveu uma atividade tática de enfrentamento em campo reduzido. Em seguida, o treinador organizou um outro trabalho tático para ajustes de posicionamento em diferentes situações do jogo. Por fim, os jogadores praticaram bolas paradas defensivas.
Após o treinamento, alguns atletas também realizaram repetições de cobranças de falta e pênaltis. Todos os jogadores realizaram exames para detecção de COVID-19 e os resultados foram negativos.
Assim como no domingo, o meia Roni deu sequência na transição física em decorrência de dores no músculo posterior da coxa direita. O atleta não reuniu condições de jogo e ficou de fora dos relacionado para a partida contra a Ferroviária.
Quem também não apareceu na lista de relacionados foi o atacante Jô. Na reapresentação do clube para a pré-temporada, o camisa 77 testou positivo para Covid-19 e acabou perdendo a titularidade para Mantuan.
Dos novos reforços anunciados pelo clube, o meia Paulinho e o lateral-esquerdo Bruno Melo aparecerem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, foram relacionados pela comissão técnica e estão liberados para jogar pelo Timão. Robson Bambu ficou de fora da convocatória para o jogo.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Com base nos dois jogos-treinos disputados pelo Corinthians, contra Inter de Limeira e Audax-SP, além da divulgação da lista de relacionados, a provável escalação do Corinthians para a partida contra a Ferroviária é: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Gabriel (Du Queiroz), Williian, Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan.
Crédito: PaulinhopodereestrearpeloTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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