Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Flamengo e viaja ao RJ

O técnico Vagner Mancini comandou neste sábado, o último trabalho antes de o Corinthians enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dia foi de ajustar detalhes na equipe.
GALERIA> Timão pode ter seu pior artilheiro na década; veja os goleadores desde 2011
Sem poder contar com o volante Gabriel e com o meia Mateus Vital, suspensos pelo terceiro amarelo, o treinador fez ajustes na equipe e comandou um trabalho tático após passar instruções em vídeo para o elenco.
Em seguida, Mancini concluiu o treinamento no campo 2 (José Ferreira Neto) com repetições de cobranças de falta e manutenção de posicionamento. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta da pandemia de coronavírus. As informações são enviadas pelo clube.
Dessa forma, permanece a dúvida em relação ao time titular, já que são vários os candidatos para a vaga de Gabriel (Xavier, Camacho, Roni e Ramiro). Além disso, há uma indefinição sobre o ataque: Léo Natel permanece como "falso 9" ou Jô volta ao time? Sem contar a possibilidade de Cazares voltar para a equipe. Seria no banco ou no lugar de Araos, que o tem substituído ultimamente?
A delegação almoça no CT Joaquim Grava e viaja logo em seguida para a capital carioca, onde fica concentrada até a partida deste domingo. Com 49 pontos e um jogo a menos, o Timão ocupa a oitava colocação na tabela do Brasileirão.