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futebol

Corinthians finaliza preparação e viaja para o duelo contra o Botafogo

No último treino antes do confronto contra o Botafogo, domingo (27) , no Nilton Santos, Mancini usou vídeos e depois focou em um trabalho tático e movimentação ofensiva...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 12:58
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians realizou neste sábado (26) o último treino no CT Dr. Joaquim Grava antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Botafogo, domingo, às 16h, no Nilton Santos.
Relembre 15 duelos Brasil x Argentina marcantes na história da Libertadores
Após três dias consecutivos de preparação e treinos, o técnico Vagner Mancini iniciou o sábado com um vídeo explicativo e, na sequência, foi a campo. A equipe que deve iniciar a partida foi submetida a um trabalho tático e de movimentação ofensiva, finalizado com cobranças de falta e jogadas de bola parada.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOA comissão técnica ainda não pode contar com o goleiro Cássio, que cumpre protocolos de segurança após sofrer uma concussão decorrente de um trauma na cabeça, durante a partida contra o Goiás, o atacante Jonathan Cafú, que segue em quarentena após ter testado positivo para o novo coronavírus e Bruno Méndez, suspenso após ter levado o 3º amarelo contra o Esmeraldino.
A delegação corinthiana embarcou para o Rio de Janeiro e ficará concentrada na capital carioca neste sábado.
Na 9ª colocação do Brasileirão com 36 pontos, o Timão quer se aproximar do G6 do Brasileirão. Por outro lado, o Botafogo, 18º colocado, soma apenas 23 pontos e precisa da vitória para se aproximar dos times fora do Z4.
PROVÁVEL CORINTHIANS: Walter; Fagner, Gil, Jemerson, Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Ramiro, Cazares, Otero; Jô.

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