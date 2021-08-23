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futebol

Corinthians fica perto de emprestar Mateus Vital para clube da Grécia

Negócio com o Panathinaikos avançou bastante nos últimos dias, e o meia-atacante está próximo de ser cedido ao time grego por um ano e com 100% dos salários pagos...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 17:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O mercado do Corinthians segue agitado nesta janela de transferências, depois do interesse em contratar Willian, do Arsenal, a situação da vez é a saída de Mateus Vital, que está perto de deixar o clube por empréstimo ao Panathinaikos, da Grécia, como já havia sido noticiado há cerca de duas semanas. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No início, as conversas eram apenas uma sondagem, mas a negociação avançou bastante nos últimos dias entre representantes dos dois clubes. Se tudo se encaminhar da forma prevista, a transferência seria feita por empréstimo de uma temporada com salários 100% pagos pelos europeus. A janela do país fecha no dia 31 de agosto e um definição acontecerá em breve.
O clube grego, aliás, já sabe também quanto precisará desembolsar para ficar com o jogador em definitivo ao término do empréstimo, em 2022: 4 milhões de euros por 50% dos direitos (R$ 25,3 milhões na cotação atual).A modalidade do negócio agrada a ambas as partes. Embora não seja uma transferência em definitivo como gostaria para o momento, o Corinthians vê um alívio na folha salarial, enquanto o atleta enxerga a ida para a Grécia como uma porta interessante de entrada no futebol europeu, que é seu desejo.
Vale lembrar que Ramiro foi negociado com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, nos mesmos moldes, ou seja, empréstimo de um ano e opção de compra com valor fixado ao final do contrato. Além disso, o salário é pago totalmente pelo clube estrangeiro, aliviando a folha alvinegra.
Aos 23 anos, Mateus Vital chegou ao clube em 2018 e tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023, vínculo que foi renovado no início de 2020. O clube tem 85% dos direitos do atleta. Antes titular absoluto do time, o meia-atacante acabou perdendo espaço com Sylvinho recentemente, tendo ficado no banco de reservas nas últimas rodadas do Brasileirão-2021.

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