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Corinthians fecha preparação para enfrentar o São Bento; veja lista de relacionados e provável time

Atletas realizaram testes RT-PCR para detecção da Covid-19 e todos os resultados foram negativos. Técnico Vagner Mancini comandou trabalho tático e de bolas paradas...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 20:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 20:14
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está pronto para mais um compromisso pelo Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o Timão realizou o último treino preparatório para a partida diante do São Bento, nesta sexta, 20h, na Neo Química Arena, pela sétima rodada da primeira fase do estadual. Em meio à maratona, Vagner Mancini deve voltar a escalar os jogadores considerados titulares.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Os atletas, que estão respeitando o sistema de bolha concentrados no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT Joaquim Grava, realizaram exames RT-PCR para detecção da Covid-19 pela manhã e todos os resultados foram negativos.
No período da tarde, o técnico Vagner Mancini comandou a atividade no gramado. No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os jogadores fizeram o aquecimento. Na sequência, o treinador corintiano organizou um treinamento tático para ajustar a equipe titular que enfrentará o time de Sorocaba amanhã. Por fim, o elenco trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta do protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube,
Como ainda terá mais um jogo pelo Paulistão nesta maratona de quatro partidas em oito dias, e já projetando a estreia pela Copa Sul-Americana na próxima semana, Mancini deve optar por voltar a usar os titulares, muitos deles poupados na derrota diante da Ferroviária, na última terça-feira. Assim, um provável Timão é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Ramiro) e Luan (Otero); Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Cauê.
Nesta sexta-feira, toda a delegação do Timão que estará na Neo Química Arena passará por testes antígenos para identificação do coronavírus, também como parte do protocolo da Federação Paulista de Futebol.
Confira a lista de relacionados do Corinthians para pegar o São Bento:
Goleiros: Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João VictorMeias: Araos, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Otero, Ramiro, Roni e VitinhoAtacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

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