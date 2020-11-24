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futebol

Corinthians fecha preparação e já viaja para encarar o Coritiba

Alvinegro realizou na terça-feira (24) o último treino preparatório para o confronto contra o Coritiba. Vágner Mancini focou parte do treinamento nas bolas paradas...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 18:53

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:53

Crédito: Timão finalizou a preparação para o duelo contra o Coxa (Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
O Corinthians terminou os preparativos para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira (24), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes da partida diante do Coritiba, nesta quarta (25), às 21h30, no Couto Pereira, pela 23ª rodada da competição.
Veja a posição do Timão no Brasileirão 2020
No treino desta terça-feira, à tarde, o elenco realizou o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), com o preparador físico Flávio de Oliveira. Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático com a equipe, além de ter feito um treinamento de bolas paradas. No campo ao lado, outra parte do elenco participou de uma atividade técnica em espaço reduzido.Para esta partida, a comissão técnica não terá à disposição o meio-campista Cantillo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Otero e o zagueiro Marllon, que foram expulsos no último jogo. Além disso, o meia Ramiro segue em tratamento após ter sofrido entorse no tornozelo, enquanto Mateus Vital e Jemerson cumprem quarentena após terem testado positivo para coronavírus.
O meia Cazares voltou a ficar disponível após se recuperar de um estiramento muscular na coxa. Quem tambe está de volta e poderá jogar é o atacante Jô, que concluiu sua quarentena.
O Timão viajou a Curitiba na tarde desta terça-feira, onde ficará em concentração.
Confira a provável escalação do Corinthians para o jogo contra o Coritiba:
Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier, Cazares, Luan e Jonathan Cafu (Léo Natel); Jô (Davó).

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