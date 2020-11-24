Corinthians fecha preparação e já viaja para encarar o Coritiba

Crédito: Timão finalizou a preparação para o duelo contra o Coxa (Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

O Corinthians terminou os preparativos para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira (24), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes da partida diante do Coritiba, nesta quarta (25), às 21h30, no Couto Pereira, pela 23ª rodada da competição.

Veja a posição do Timão no Brasileirão 2020

No treino desta terça-feira, à tarde, o elenco realizou o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), com o preparador físico Flávio de Oliveira. Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático com a equipe, além de ter feito um treinamento de bolas paradas. No campo ao lado, outra parte do elenco participou de uma atividade técnica em espaço reduzido.Para esta partida, a comissão técnica não terá à disposição o meio-campista Cantillo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Otero e o zagueiro Marllon, que foram expulsos no último jogo. Além disso, o meia Ramiro segue em tratamento após ter sofrido entorse no tornozelo, enquanto Mateus Vital e Jemerson cumprem quarentena após terem testado positivo para coronavírus.

O meia Cazares voltou a ficar disponível após se recuperar de um estiramento muscular na coxa. Quem tambe está de volta e poderá jogar é o atacante Jô, que concluiu sua quarentena.

O Timão viajou a Curitiba na tarde desta terça-feira, onde ficará em concentração.

Confira a provável escalação do Corinthians para o jogo contra o Coritiba: