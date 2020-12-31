Corinthians fecha a década como a melhor defesa, em média, entre os clubes que disputaram a Série A

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerra esta década em um ano de muita oscilação, mas o restante do período foi de muitas glórias e grandes momentos. E o caminho para essas conquistas foi trilhado por muito mérito da qualidade do setor defensiva, uma característica do clube desde o fim da última década. Por essas e outras, o Timão foi a melhor defesa do país, em média, entre 2011 e 2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Relembre 20 momentos mais marcantes do Corinthians na década

Em um levantamento feito pelo LANCE! envolvendo clubes que disputaram a Série A do Brasileirão nesse período, o Alvinegro foi aquele que teve os melhores índices de defesa do Brasil. Contando todos os jogos oficiais disputados pelo Corinthians nesta década, foram 668 partidas e 548 gols sofridos, o que resulta em uma média de 0,82 tento sofrido por duelo.

A média já seria baixa por ser inferior a um gol por jogo, mas ela é ainda menor como foi visto no parágrafo anterior. Não é à toa que em quatro desses últimos dez anos, o Timão teve a menor médica de gols sofridos entre os clubes de Série A: em 2011, com 0,86, em 2012, com 0,77, em 2013, com 0,61, e em 2017, com 0,69. Todos anos em que o clube saiu com pelo menos um título na mão.Esses números corroboram com a tese de que o Corinthians é um time que tem por característica um forte sistema defensivo, algo que se buscou alterar no início deste ano com a chegada de Tiago Nunes, mas em campo os resultados não foram vistos e foi preciso voltar para as origens com a contratação de Vagner Mancini, que reorganizou o setor e hoje colhe frutos.

Antes da chegada do novo treinador, a média era de um gol sofrido por jogo (33 gols sofridos em 33 jogos oficiais), já sob o comando de Mancini a média baixou para 0,86 (12 gols sofridos em 14 jogos oficiais). A intenção, como foi dito várias vezes pelo técnico, era ajustar o time a partir da defesa e voltar a jogar como Corinthians, se referindo ao estilo mais forte na defesa.

Em contrapartida, o ataque não teve todo esse destaque, o que mostra mais uma vez o quanto fez diferença um setor defensivo tão bem organizado. A média de gols marcados pelo Timão entre 2011 e 2020 foi de apenas 1,32 gol por partida (880 gols marcados em 668 jogos oficiais). Com isso, não chega nem a ser Top 15 no país no período e é o 10º colocado se pegarmos apenas o grupo dos considerados 12 maiores clubes brasileiros (veja ranking abaixo).

Reorganizado e fortalecido novamente dentro de sua maior característica nesta década, o Corinthians parte para o próximo período de dez anos com uma "fórmula" nas mãos para encaminhar mais uma jornada vitoriosa com títulos e competitividade com os rivais, até mesmo aqueles com poderio financeiro e técnico superior. Para o Timão da "década de 20", o sucesso começa na defesa.

Confira os números citados no texto acima:

Corinthians na década (2011 a 2020)​668 jogos oficiais880 gols marcados (1,32 por partida)548 gols sofridos (0,82 por partida)

Média de Gols Sofridos temporada a temporada

2011 - 0,86 gol sofrido por jogo (melhor do país)2012 - 0,77 gol sofrido por jogo (melhor do país)2013 - 0,61 gol sofrido por jogo (melhor do país)2014 - 0,93 gol sofrido por jogo (5ª melhor do país)2015 - 0,81 gol sofrido por jogo (2ª melhor do país)2016 - 0,96 gol sofrido por jogo (7ª melhor do país)2017 - 0,69 gol sofrido por jogo (melhor do país)2018 - 0,83 gol sofrido por jogo (8ª melhor do pais)2019 - 0,86 gol sofrido por jogo (8ª melhor do país)2020 - 0,96 gol sofrido por jogo (6ª melhor do país)

Ranking Melhores Defesas da Década* - 12 maiores do país (2011 a 2020)

1) Corinthians - 0,82 gol sofrido por jogo2) Grêmio - 0,87 gol sofrido por jogo3) Internacional - 0,93 gol sofrido por jogo4) Palmeiras - 0,96 gol sofrido por jogo5) Cruzeiro - 0,96 gol sofrido por jogo6) Flamengo - 0,99 gol sofrido por jogo7) Santos - 1,00 gol sofrido por jogo8) São Paulo - 1,03 gol sofrido por jogo9) Atlético-MG - 1,08 gol sofrido por jogo10) Fluminense - 1,10 gol sofrido por jogo11) Botafogo - 1,12 gol sofrido por jogo12) Vasco - 1,19 gol sofrido por jogo

Ranking Melhores Ataques da Década* - 12 maiores do país (2011 a 2020)

1) Atlético-MG - 1,61 gol marcado por jogo2) Flamengo - 1,57 gol marcado por jogo3) Santos - 1,54 gol marcado por jogo4) Palmeiras - 1,54 gol marcado por jogo5) Cruzeiro - 1,54 gol marcado por jogo6) Grêmio - 1,46 gol marcado por jogo7) Fluminense - 1,46 gol marcado por jogo8) São Paulo - 1,46 gol marcado por jogo9) Internacional - 1,44 gol marcado por jogo10) Corinthians - 1,32 gol marcado por jogo11) Vasco - 1,29 gol marcado por jogo12) Botafogo - 1,28 gol marcado por jogo