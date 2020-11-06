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futebol

Corinthians faz último treino de olho no Atlético-GO; veja provável time

Técnico Vagner Mancini aproveitou a atividade do dia para realizar uma movimentação tática em campo reduzido. Cazares, com lesão na coxa esquerda, está fora por um mês...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:49

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:49

O Corinthians realizou na manhã desta sexta-feira (6), o último treino antes de enfrentar o Atlético-GO, neste sábado, às 21h, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A atividade foi realizada no CT do Coimbra, clube que também tem parceria com o Banco BMG, patrocinador do Timão, e que cedeu sua estrutura para o Alvinegro pela segunda vez, na cidade mineira de Contagem.
O técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático em campo reduzido utilizando todos os atletas que têm à disposição na viagem, com exceção do meia Cazares, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Ainda nesta sexta (06), a delegação corintiana embarca, em voo fretado, a Goiânia para a partida de amanhã.Com relação ao time titular para o confronto contra o Dragão, Mancini não poderá contar com Jô, ainda tentando retomar a melhor forma após uma contratura muscular na panturrilha da perna direita, e Boselli, com uma lombalgia, além do já citado meia Cazares. No meio, a dúvida fica pela titularidade de Éderson ou Cantillo. Fábio Santos e Otero, que não puderam jogar a Copa do Brasil, estão de volta.

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