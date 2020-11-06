Corinthians faz último treino de olho no Atlético-GO; veja provável time

A atividade foi realizada no CT do Coimbra, clube que também tem parceria com o Banco BMG, patrocinador do Timão, e que cedeu sua estrutura para o Alvinegro pela segunda vez, na cidade mineira de Contagem.

O técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático em campo reduzido utilizando todos os atletas que têm à disposição na viagem, com exceção do meia Cazares, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Ainda nesta sexta (06), a delegação corintiana embarca, em voo fretado, a Goiânia para a partida de amanhã.Com relação ao time titular para o confronto contra o Dragão, Mancini não poderá contar com Jô, ainda tentando retomar a melhor forma após uma contratura muscular na panturrilha da perna direita, e Boselli, com uma lombalgia, além do já citado meia Cazares. No meio, a dúvida fica pela titularidade de Éderson ou Cantillo. Fábio Santos e Otero, que não puderam jogar a Copa do Brasil, estão de volta.