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futebol

Corinthians faz último treino antes de encarar Sport pelo Brasileirão

Atividade tática marcou o dia do elenco corintiano, que também trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas. Duelo será nesta quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 19:38

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 19:38

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a preparação para encarar o Sport, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta, às 19h, na Neo Química Arena. Timão terá a volta de Gustavo Mosquito, mas segue sem poder contar com Luan.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Antes das atividades no gramado, os atletas foram à sala de preleção, onde o técnico Sylvinho mostrou vídeos e conceitos do adversário pernambucano. Depois, todos foram ao Campo 1 para o aquecimento. Foi o único trabalho da semana com o elenco inteiro, já que parte fez regenerativo nos últimos dias
Em seguida, no Campo 2, Sylvinho organizou treino tático de enfrentamento com o elenco. Ele também comandou um treino de ajustes de posicionamento. Por fim, os jogadores praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas. Os goleiros Alan Gobetti e Felipe Longo, da base, completaram o treinamento.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O meia Luan segue em tratamento de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita. Além dele, Léo Natel segue o tratamento de uma luxação no ombro esquerdo. Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira estão em transição com a equipe de preparação física. Já Gustavo Mosquito está de volta ao time.
Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô (Ramiro).
Após o treino os jogadores se concentram no hotel dentro do CT Joaquim Grava, onde ficam até ir para a partida desta quinta-feira. Atualmente, o Timão tem cinco pontos no Brasileirão em cinco rodadas disputadas.

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