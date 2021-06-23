Corinthians faz último treino antes de encarar Sport pelo Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a preparação para encarar o Sport, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta, às 19h, na Neo Química Arena. Timão terá a volta de Gustavo Mosquito, mas segue sem poder contar com Luan.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Antes das atividades no gramado, os atletas foram à sala de preleção, onde o técnico Sylvinho mostrou vídeos e conceitos do adversário pernambucano. Depois, todos foram ao Campo 1 para o aquecimento. Foi o único trabalho da semana com o elenco inteiro, já que parte fez regenerativo nos últimos dias

Em seguida, no Campo 2, Sylvinho organizou treino tático de enfrentamento com o elenco. Ele também comandou um treino de ajustes de posicionamento. Por fim, os jogadores praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas. Os goleiros Alan Gobetti e Felipe Longo, da base, completaram o treinamento.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O meia Luan segue em tratamento de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita. Além dele, Léo Natel segue o tratamento de uma luxação no ombro esquerdo. Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira estão em transição com a equipe de preparação física. Já Gustavo Mosquito está de volta ao time.

Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô (Ramiro).