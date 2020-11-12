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Corinthians faz treino técnico e por setores; veja possível escalação

Técnico Vagner Mancini dividiu elenco em três grupos e coordenou movimentações específicas. Jô participou novamente da atividade e deve enfrentar o Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 13:48

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:48

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians fez na manhã desta quinta-feira o quarto treino da semana, de olho no confronto contra o Atlético-MG, que acontece neste sábado, na Neo Química Arena, às 19h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.Vagner Mancini utilizou a atividade do dia para coordenar trabalhos específicos e dividiu o grupo por setores. Os defensores aprimoraram fundamentos e posicionamento sob o comando do auxiliar Anderson Batatais. Enquanto isso, meio-campistas trabalharam em um circuito reduzido de passes, e meias e atacantes se juntaram para definir jogadas e infiltrações.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
No fim, o grupo se juntou para uma atividade tática e coletiva, e Mancini deu diversas instruções para a equipe que deve iniciar a partida no sábado. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinos in loco, por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemias de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Ainda em transição física, o meio-campista Gabriel Pereira participou de parte do trabalho junto ao grupo. Ele se recuperou de lesão muscular na coxa direita.
Jô, que voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, participou novamente das atividades e deve ir para o jogo. Já os recém-contratados Jemerson e Jonathan Cafú, apesar de treinarem com o elenco e estarem no BID, ainda não devem ser relacionados no próximo sábado. Boselli, com lombalgia, foi ausência mais uma vez e está fora do duelo pela 21ª rodada.
Fábio Santos, Otero e Cazares estão impedidos por contrato de enfrentar o Galo, no entanto, o venezuelano, que está com sua seleção, e o equatoriano, que está lesionado, estariam fora do confronto de qualquer maneira. Outro desfalque certo é Xavier, que levou o terceiro amarelo contra o Atlético-GO.
Um possível Corinthians para enfrentar o Atlético-MG é: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo (Camacho ou Éderson); Ramiro, Luan (Mateus Vital) e Léo Natel (Everaldo); Jô (Matheus Davó).
O Alvinegro encerra a preparação nesta sexta-feira, com um treino no período da tarde. Logo depois o elenco concentra no CT Joaquim Grava para a partida do dia seguinte, contra o Galo, na Neo Química Arena, às 19h.

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