Corinthians faz primeiro treino tático para encarar o Fluminense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência à preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Fluminense, pela 29ª rodada da competição. A novidade do dia foi a realização do primeiro treino tático de olho no duelo com o clube carioca.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Após o aquecimento, comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os atletas foram ao Campo 2 (José Ferreira Neto) para um trabalho de passes, cruzamentos e finalizações.

Na sequência, no Campo 3 (Roberto Rivellino), o técnico Vagner Mancini comandou o primeiro treinamento tático pensando partida diante do Fluminense. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pelo clube.Na última terça-feira, todos os atletas, comissão técnica e funcionários do CT realizaram testes de Covid-19. Apenas um membro do estafe teve o resultado positivo. Ele está assintomático e se recupera em sua casa. Esses testes não são obrigatórios pela CBF, mas fazem parte do protocolo de segurança do Corinthians, que realiza exames periodicamente em todos.

Para o jogo diante do Fluminense, Vagner Mancini tem um desfalque certo: o meio-campista Ramiro, que levou o terceiro amarelo contra o Botafogo e está suspenso. Quem retorna é o zagueiro Bruno Méndez, que cumpriu suspensão e está novamente à disposição do treinador. Ele disputa vaga na zaga com Jemerson para atuar ao lado de Gil, titular absoluto do setor.