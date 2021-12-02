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futebol

Corinthians faz primeiro treino tático de olho no jogo contra o Grêmio

Confronto pela penúltima rodada do Brasileirão será no domingo (5) na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 14:16

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 14:16

O Corinthians segue se preparando e treinando forte para enfrentar o Grêmio pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para domingo (5), na Neo Química Arena. O meio-campista Giuliano, que segue em processo de transição, participou de parte do treinamento desta quinta-feira antes de trabalhar com o preparador físico Flávio de Oliveira.No treino desta manhã, no CT Joaquim Grava, os atletas fizeram uma atividade de posse de bola em espaço reduzido e, em seguida, o técnico Sylvinho preparou um treino tático com o objetivo de marcar pontos em um dos três minigols que estavam montados de cada lado do gramado.Os goleiros treinaram o tempo todo sob a supervisão dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, enquanto alguns atletas fizeram um complemento de finalizações, cabeceios defensivos e cobranças de pênaltis. O elenco volta aos treinos nesta sexta-feira (03) à tarde para fazer o penúltimo treinamento antes de receber o time gaúcho.
Crédito: OtécnicoSylvinhodurantetreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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