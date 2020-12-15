Corinthians faz post homofóbico para provocar o São Paulo, que rebate em rede social

Crédito: Reprodução/Twitter

Uma resposta lamentável a um comentário em rede social repercutiu de forma desastrosa na tarde desta terça-feira no Twitter. Isso porque o Corinthians fez uma provocação homfóbica ao São Paulo, que reagiu e questionou o rival pelo ocorrido. A postagem já foi apagada pelo Timão, que também publicou um pedido de desculpas pela atitude de um colaborador das mídias digitais.

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A questão aconteceu em um "quadro" do perfil oficial do Corinthians no Twitter chamado "Fala, Fiel!" em que o "estagiário" das redes sociais interage com os torcedores. Em um dos comentários, um usuário escreveu "freguês em Itaquera e também no.....", deixando espaço para alguém completar. E o complemento do perfil foi o problema, já que o colaborador corintiano postou uma imagem de um panetone para se referir ao Morumbi.

Esse produto natalino é usado há anos para falar do estádio são-paulino, uma vez que a comida é recheada de "frutinhas", com a intenção de fazer uma provocação homfóbica à torcida rival. O comentário foi apagado em seguida, mas o pedido de desculpas demorou aproximadamente duas horas.

"Caros torcedores,