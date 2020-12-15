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Corinthians faz post homofóbico para provocar o São Paulo, que rebate em rede social

Publicação foi apagada no Twitter e logo em seguida o Timão pediu desculpas pelo ocorrido. Tricolor resgatou uma campanha do rival para questionar o que foi feito...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 18:42

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:42

Crédito: Reprodução/Twitter
Uma resposta lamentável a um comentário em rede social repercutiu de forma desastrosa na tarde desta terça-feira no Twitter. Isso porque o Corinthians fez uma provocação homfóbica ao São Paulo, que reagiu e questionou o rival pelo ocorrido. A postagem já foi apagada pelo Timão, que também publicou um pedido de desculpas pela atitude de um colaborador das mídias digitais.
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A questão aconteceu em um "quadro" do perfil oficial do Corinthians no Twitter chamado "Fala, Fiel!" em que o "estagiário" das redes sociais interage com os torcedores. Em um dos comentários, um usuário escreveu "freguês em Itaquera e também no.....", deixando espaço para alguém completar. E o complemento do perfil foi o problema, já que o colaborador corintiano postou uma imagem de um panetone para se referir ao Morumbi.
Esse produto natalino é usado há anos para falar do estádio são-paulino, uma vez que a comida é recheada de "frutinhas", com a intenção de fazer uma provocação homfóbica à torcida rival. O comentário foi apagado em seguida, mas o pedido de desculpas demorou aproximadamente duas horas.
"Caros torcedores,
Infelizmente um colaborador nosso se referiu ao estádio do Morumbi com uma piada homofóbica neste tarde, por completa ignorância do sentido. Como o post é totalmente incompatível com a missão do Corinthians, foi apagado. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido". Pouco antes desse comunicado corintiano, o Twitter São Paulo resgatou uma postagem do perfil oficial do Corinthians de agosto de 2019, em referência a uma campanha em conjunto dos clubes contra a homofobia e questionou se o combate a esse terrível preconceito não seria feito no dia a dia. Mais recentemente, em 17 maio deste ano, Dia Internacional Contra a Homofobia, o Corinthians apoiou uma campanha contra qualquer tipo de preconceito. O clube costume dar suporte a outras campanhas desse tipo.

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