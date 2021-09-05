Corinthians faz penúltima atividade antes de encarar o Juventude

Crédito: Olavo Guerra/Ag.Corinthians

O Corinthians fez neste domingo (5) a sua penúltima atividade visando o jogo contra o Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosMais uma vez, todos os atletas contratados pelo Timão nesta janela de transferências participaram da atividade, que aconteceu no CT Joaquim Grava. Diferentemente do meia-atacante Adson, que segue tratando com a equipe de fisioterapia por conta de um trauma sofrido na perna esquerda no último dia 22 de agosto, na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão.

No treino deste domingo (5), o técnico Sylvinho promoveu uma atividade tática para ajustes na saída de bola na organização defensiva.

Também houve um trabalho de bolas paradas.

Alguns atletas permaneceram no gramado ao fim do treinamento para realizar atividades complementares com os auxiliares.