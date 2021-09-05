Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians faz penúltima atividade antes de encarar o Juventude

Sylvinho comandou uma atividade tática focada em organização defensiva, que novamente contou com a participação de reforços recém-contratados...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 18:55
Crédito: Olavo Guerra/Ag.Corinthians
O Corinthians fez neste domingo (5) a sua penúltima atividade visando o jogo contra o Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosMais uma vez, todos os atletas contratados pelo Timão nesta janela de transferências participaram da atividade, que aconteceu no CT Joaquim Grava. Diferentemente do meia-atacante Adson, que segue tratando com a equipe de fisioterapia por conta de um trauma sofrido na perna esquerda no último dia 22 de agosto, na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão.
No treino deste domingo (5), o técnico Sylvinho promoveu uma atividade tática para ajustes na saída de bola na organização defensiva.
Também houve um trabalho de bolas paradas.
Alguns atletas permaneceram no gramado ao fim do treinamento para realizar atividades complementares com os auxiliares.
Contra o Papo, nesta terça-feira (7), o Corinthians tenta manter a sua sequência positiva de três vitórias consecutivas. O elenco encerra nesta segunda-feira (6) a sua preparação para a partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados