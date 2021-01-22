Corinthians faz o dever de casa para aquilo que busca no Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians deve comemorar e muito a vitória por 3 a 0 sobre o Sport na última quinta-feira. Além de seguir na briga por vaga na Copa Libertadores, o time amenizou os efeitos da goleada sofrida para o Palmeiras e parece ter percebido qual é o "seu campeonato" dentro do Brasileirão-2020, que definitivamente não é o do rival, mas bem diferente daquele antes de Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Para um clube que quer estar no G6 (ou G7 ou G8) do Campeonato Brasileiro, uma vitória diante do Sport, que briga contra o rebaixamento, é praticamente uma obrigação, assim como era contra o Goiás, contra o Botafogo e contra o Coritiba. Sem contar a "decisão" que teve recentemente diante do Fluminense, um adversário direto em busca de uma das vagas na Copa Libertadores.

Em todos esses confrontos citados, o Timão de Vagner Mancini teve vitórias seguras, consistentes e até goleadas. Como bônus, ainda venceu o São Paulo, na Neo Química Arena. Pontos somados que foram determinantes na arrancada do time na competição e permitiu sonhos maiores, após se livrar definitivamente da ingrata briga contra o rebaixamento no Brasileirão.O "tropeço" no caminho foi contra o Palmeiras, em duelo que sofreu uma goleada bastante sentida pelo elenco, mas que pode ter sido decisiva para o "choque de realidade" que era preciso para seguir em frente na competição. Foi necessário entender que o rival está em outro momento e em outro campeonato na tabela, que não é o mesmo do Corinthians na atualidade.

Acreditar que poderia duelar de igual para igual com o Alviverde talvez tenha sido um erro, mas foi um preço que precisou ser pago. Ao mesmo tempo, após vencer o Sport, foi bom perceber que aquela goleada não pode, e provavelmente não irá, afetar o "campeonato corintiano", que é vencer rivais do meio e do fim da tabela, e isso Mancini e seus comandados têm feito bem.