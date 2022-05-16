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Corinthians fará um treinamento na Argentina antes de enfrentar o Boca; saiba onde será

Timão enfrentará o Boca Juniors na terça-feira, pela Copa Libertadores...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 22:08
O elenco do Corinthians fará um treino na Argentina antes de enfrentar o Boca Juniors, nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), pela Libertadores.
GALERIA>Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público
TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresO Timão fará uma atividade no Centro de Treinamento do San Lorenzo, na capital argentina, na tarde desta segunda-feira (16).
Neste domingo (15), o plantel corintiano trabalhou em Porto Alegre, no estádio da PUC-RS, e na sequência viajou para Buenos Aires, tendo chego na parte da noite.
No sábado (14), o Corinthians empatou em 2 a 2, contra o Internacional, no Beira Rio, pelo Brasileirão.
O duelo contra o Boca será válido pela quinta, e penúltima, rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes estão no grupo E, que é liderado pelo Timão, com sete pontos, seguido pelo Boca, com seis.
Crédito: OCorinthiansenfrentaráoBocaJuniorsnaterça-feira(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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