Corinthians explica diferença entre os números parcial e final de ingressos contra o Athletico-PR

Pouco antes do início da partida entre Corinthians e Athletico-PR, no último domingo (28), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão divulgou a venda prévia de 40.025 ingressos, mas, por fim, o público total no triunfo corintiano por 1 a 0 foi de 37.492 pessoas. O clube nega que houve falha técnica na contabilidade dos ingressos vendidos antes do início da partida, mas afirma que a diferença entre os números está nos tickets vendidos antecipadamente, mas que não tiveram o pagamento debitado.

Ainda assim, mesmo com pouco mais de 2,5 mil torcedores a menos do estimado, o Corinthians arrecadou R$ 2.017.11 de forma bruta - o boletim financeiro não havia sido divulgado até o fechamento da matéria, o que não impediu que a reportagem trouxesse a perspectiva do arrecadamento líquido do clube.

O confronto diante do Furacão foi o sétimo do Timão em casa desde a retomada do público nos estádios de São Paulo, resultado do avanço da vacinação contra a Covid-19. Além de ter vencidos todos os confrontos até aqui, o clube arrecadou mais de R$ 12 milhões bruto.

Em relação ao público presente a média dos sete jogos é de 24.216 pessoas por jogo, mas ressaltando que os duelos contra Bahia e Fluminense ainda tiveram autorização de apenas 30% dos torcedores.

Se contabilizarmos os cinco jogos com a capacidade total permitida a média de público corintiano é de 39.068.