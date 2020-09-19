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Corinthians exalta Roni e posta “antes e depois” do volante no Twitter

Em publicação feita na rede social, o Alvinegro paulista elogiou o jogador de 21 anos, que marcou gol em sua estreia pela equipe profissional na última semana...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 15:47
Crédito: Volante Roni em partida contra o Bahia, na última quarta-feira (16, pelo Campeonato Brasileiro (Crédito:Rodrigo Coca/Corinthians)
O Corinthians exaltou o volante Roni ao publicar na manhã de hoje (19), em seu Twitter, duas fotos do atleta e a seguinte frase: “Dez anos depois, olha o que estava reservado a você, Roni!”
O jogador, que está no clube desde 2004, fez a sua estreia pelo time profissional na partida contra o Bahia, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro, e marcou um dos três gols na vitória do Timão por 3 a 2.
Muito elogiado pelos companheiros de equipe, treinador e torcida, a história do atleta repercutiu nas redes sociais pela emoção gerada no público. O irmão do jogador também foi atleta da base do alvinegro, mas acabou falecendo por conta de um problema cardíaco, antes mesmo de realizar o sonho de se profissionalizar no futebol.
- Trabalhei muito para isso. Só eu e minha família sabemos o que nós passamos. Eu queria dedicar esse gol ao meu irmão, que já faleceu. Eu sempre falei pra ele que um dia iria me tornar jogador profissional e ajudar meu pai e minha mãe, que era o sonho dele, poder dar uma casa, ajudar meus pais – contou Roni em uma entrevista concedida no intervalo da partida.
Agora, o meia tem a difícil missão de buscar uma vaga no time comandado por Dyego Coelho, que viaja até Recife para enfrentar o Sport na próxima quarta-feira (23), pela 12º rodada do Brasileirão. placeholder

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