Corinthians exalta Roni e posta “antes e depois” do volante no Twitter

Crédito: Volante Roni em partida contra o Bahia, na última quarta-feira (16, pelo Campeonato Brasileiro (Crédito:Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians exaltou o volante Roni ao publicar na manhã de hoje (19), em seu Twitter, duas fotos do atleta e a seguinte frase: “Dez anos depois, olha o que estava reservado a você, Roni!”

O jogador, que está no clube desde 2004, fez a sua estreia pelo time profissional na partida contra o Bahia, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro, e marcou um dos três gols na vitória do Timão por 3 a 2.

Muito elogiado pelos companheiros de equipe, treinador e torcida, a história do atleta repercutiu nas redes sociais pela emoção gerada no público. O irmão do jogador também foi atleta da base do alvinegro, mas acabou falecendo por conta de um problema cardíaco, antes mesmo de realizar o sonho de se profissionalizar no futebol.

- Trabalhei muito para isso. Só eu e minha família sabemos o que nós passamos. Eu queria dedicar esse gol ao meu irmão, que já faleceu. Eu sempre falei pra ele que um dia iria me tornar jogador profissional e ajudar meu pai e minha mãe, que era o sonho dele, poder dar uma casa, ajudar meus pais – contou Roni em uma entrevista concedida no intervalo da partida.