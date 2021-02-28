Corinthians estreia no Paulistão com um exemplo do que pode ser seu 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Não deu nem tempo de digerir 2020 e o Corinthians já estreia na temporada 2021 neste domingo, pela primeira rodada do Paulistão, às 18h, contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. E o torcedor poderá ter um boa amostra do que deve ser o ano esportivo corintiano. Com desfalques e uma reformulação em andamento, muitos jovens estão entre os relacionados.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Por conta de problemas físicos e diagnóstico de Covid-19, Vagner Mancini já começa o estadual com seis desfalques. Além disso, alguns jogadores negociam suas saídas e não foram inscritos neste momento da competição, reduzindo o universo do elenco, que deve passar por mudanças significativas nas próximas semanas. E a ordem é suprir as ausências com atletas da base.

Não à toa, dos 23 jogadores relacionados por Mancini para este domingo, dez são provenientes das categorias inferiores do Timão. Lucas Piton, Raul Gustavo, Xavier, Roni e Gabriel Pereira são velhos conhecidos, que passaram praticamente toda a temporada 2020 com o elenco principal e são peças importantes para a montagem dos times de Vagner Mancini. Piton, por exemplo, será titular na ausência de Fábio Santos, poupado por desgaste.São esses os garotos que devem encabeçar a reformulação no clube e puxar os novos companheiros que virão da base. Alguns desses promovidos já estarão em Bragança Paulista como opções de banco. São eles os goleiros Guilherme Castellani e Matheus Donelli, o meia Matheus Araújo, e os atacantes Cauê e Rodrigo Varanda. Com os desfalques e as cinco substituições, podem entrar.

Sem dinheiro para contratar e com uma política reafirmada constantemente de contenção de gastos, os reforços e as reposições devem vir, em sua maioria, das categorias inferiores do clube, ou até mesmo do time sub-23. Sendo assim, os relacionados para enfrentar o Red Bull Bragantino, são um exemplo do que pode pintar ao longo da temporada, principalmente no Campeonato Paulista.

Dos jogadores que ficarão no elenco e estão indisponíveis, quem deverá se juntar em breve a esse grupo são: Fábio Santos, Fagner, Luan, Jô, Otero e jovem Vitinho. Nos próximos dias, Mancini deve contar com o retorno de João Victor, que estava emprestado ao Atlético-GO e será reintegrado pela comissão técnica. Será o primeiro reforço corintiano para esta nova temporada.

Portanto, quem quiser ter um panorama bastante fiel do que deve ser o 2021 do Corinthians, pode acompanhar o duelo com o Red Bull Bragantino e até as substituições que serão feitas. Os jovens que estão nesse elenco serão a aposta para dias melhores do clube e para que isso se sustente, uma vitória na estreia pode ser essencial para a confiança e a continuidade de cada um deles.