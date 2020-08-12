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Corinthians estreia no Brasileirão com sérios problemas na defesa

Timão vai para Minas Gerais com seu sistema defensivo praticamente todo modificado. Lesão, COVID-19 e transferências afetam a equipe do técnico Tiago Nunes...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 08:00

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Desde o retorno do Campeonato Paulista - na segunda quinzena de julho - até o início da última semana, o Corinthians tinha algo a se orgulhar: o bom rendimento de seu sistema defensivo. Afinal, em seis partidas, o Timão levou apenas um gol. Na noite desta quarta, o Alvinegro estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG, no Mineirão, e terá sua zaga quase que completamente desfigurada. Problema para o técnico Tiago Nunes.
A equipe que vinha atuando com Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos será completamente diferente da que entrará em campo nesta noite. Afinal, três dos quatro nomes da lista estão fora da partida - justamente em um duelo contra o ofensivo time comandado por Jorge Sampaoli. A tendência é de que a zaga do Timão seja formada por Michel Macedo, Bruno Méndez, Avelar e Sidcley.Lateral da Seleção na última Copa do Mundo, Fagner está fora por dores no tornozelo direito. Titular pelo lado esquerdo, Carlos Augusto não viajou para Belo Horizonte para finalizar os detalhes de sua transferência para o Monza, da Itália. Por fim, o zagueiro Gil ficou na capital paulista após testar positivo para COVID-19 no exame divulgado na última terça-feira.
Além do trio, o Corinthians não poderá contar com o futebol do argentino Mauro Boselli, que se recupera de uma cirurgia no osso da face, e também do ponta de velocidade Léo Natel - recém-chegado ao clube, mas uma opção de Tiago Nunes para as beiradas do campo.
Diante deste contexto, o desafio do Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro se torna ainda mais complicado. Uma provável escalação da equipe paulista para o duelo com o Galo tem Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel e Ederson (Victor Cantillo); Ramiro, Luan (Ángelo Araos) e Mateus Vital; Jô.

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