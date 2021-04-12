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Corinthians está invicto há dez jogos, mas precisa dar salto de qualidade

Invencibilidade do Timão dá uma falsa sensação de que está tudo bem, mas atuações abaixo da crítica vão pesar mais para frente, quando os adversários serão bem melhores...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 06:00
Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
O verdadeiro torcedor do Corinthians certamente não está satisfeito com o que viu em Campinas no último domingo. A vitória por 1 a 0 sobre o Guarani foi altamente enganosa, já que o time da casa foi amplamente melhor, e poderia ter saído com os três pontos e uma vantagem considerável. O resultado e a invencibilidade são louváveis, mas uma hora as atuações ruins serão cobradas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Neste momento de reconstrução do Timão, em péssima situação financeira e com limitação técnica no elenco, o importante é somar pontos e trazer tranquilidade para o trabalho de Vagner Mancini e dos jovens da base recém-promovidos. Nesse aspecto, tudo perfeito, os dez jogos sem perder desde o Brasileirão são trunfos em todo o processo, porém o risco só aumenta.
Contra o Bugre, no último domingo, o Corinthians só não foi derrotado, pois o adversário tinha nítida falta de qualidade na conclusão das jogadas. Se fosse um time ligeiramente mais qualificado no quesito, certamente o resultado seria de derrota e não uma derrota simples, mas talvez até uma goleada. A dependência de Cássio também ficou latente em um milagre e uma defesaça.Esse roteiro já foi visto outras vezes nessa série invicta, inclusive na classificação nos pênaltis contra o Retrô-PE, pela Copa do Brasil. A equipe pernambucana poderia ter vencido no tempo normal e não seria surpresa, visto o que apresentou nos 90 minutos. "Ah, mas o importante é passar de fase". Claro que sim, porém a cada fase, maior o nível do adversário.
E é aí que mora o perigo do que tem sido mostrado pelo Corinthians nesses últimos jogos. Embora os resultados venham, parece que o time não consegue evoluir, pelo contrário, após duas semanas cheias de treinamento, nada melhor foi apresentado, o que preocupa, já que as opções de Vagner Mancini não serão diferentes das atuais e alguns bons jogadores ainda devem deixar o clube, como Jemerson, Otero e Cazares, que podem não renovar contrato.
A classificação no Paulistão já está encaminhada, mas é difícil imaginar que com esse nível de atuação o Timão consiga avançar mais do que a fase de quartas de final. A impressão que fica é que ao duelar com os seus principais rivais ou com equipes de maior qualidade técnica, a derrota virá e ela não deverá ser tranquila. A pancada pode ser mais forte do que a sequência invicta.

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