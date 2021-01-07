Corinthians está 100% com Otero e Cazares juntos no time titular

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Quem acompanha as redes sociais, principalmente durante as festas de fim de ano, sabe que Otero e Cazares formam uma parceria praticamente inseparável fora de campo, desde os tempos de Atlético-MG. Agora no Corinthians, essa dupla começa a dar resultado também nos gramados. Não é a toa que toda vez que os dois foram titulares juntos, a equipe venceu, incluindo na primeira sequência de vitórias do Alvinegro nesta edição do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Contratados pelo Timão com apenas um mês de diferença, Otero e Cazares reeditaram uma parceria de quase quatro anos no Galo. Ambos chegaram a São Paulo com expectativa do torcedor, já que são dois jogadores de bom nível técnico e que tiveram sucesso no clube anterior. Essa ansiedade dos corintianos também envolvia aguardar os dois atuarem juntos.

No começo, por conta de lesões, suspensões e convocações, foi difícil manter uma sequência e colocá-los juntos para atuar. Sem contar o período de adaptação que Cazares precisou por conta do longo tempo sem jogar. A estreia da dupla ao mesmo tempo em campo aconteceu em 30 de setembro. No 0 a 0 com o Atlético-GO, na Neo Química Arena. Foram apenas 13 minutos juntos.Poucos dias depois, eles voltaram a atuar juntos, dessa vez por ainda menos tempo: dois minutos, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, em um empate em 0 a 0. Nessas duas oportunidades, Otero foi titular e Cazares veio do banco de reservas. Contra o Flamengo, na goleada sofrida por 5 a 1, eles não estiveram juntos em campo, quando Otero saiu, Cazares entrou.

Essa, vale destacar, foi a única derrota do Corinthians em uma partida em que os dois estiveram em campo, juntos ou separados. Aí é que veio a oportunidade de a dupla ser titular, no dia 31 de outubro e a vitória veio: 1 a 0 sobre o Internacional, na Neo Química Arena. Cazares deu a assistência para o gol de Davó e dividiu o gramado com Otero por 73 minutos, quando saiu.

A dupla gringa só jogaria uma mesma partida mais de um mês depois, em 2 de dezembro, diante do Fortaleza. O 0 a 0, fora de casa, porém, não contou com o talento dos dois ao mesmo tempo em campo, já Otero saiu no mesmo momento em que Cazares entrou. A partir dali, Vagner Mancini passou a efetivar os meias como titulares, após um longo período de treinamentos.

E os resultados vieram: foram três vitórias consecutivas, fato até então inédito para o Timão no Brasileirão-2020. O primeiro triunfo foi contra o São Paulo (1 a 0), com grande atuação de Otero (autor do gol), o segundo contra o Goiás (2 a 1), com ótima atuação de Cazares (deu duas assistências) e o terceiro contra o Botafogo (2 a 0), que teve gol de cabeça do equatoriano, no Nilton Santos.

Portanto, em quatro partidas em que Otero e Cazares atuaram juntos como titulares, foram quatro vitórias corintiana, 100% de aproveitamento dos pontos disputados. E se descartamos os jogos em que um saiu ao mesmo tempo que o outro entrou, a dupla está invicta com a camisa alvinegra. Por essas e outras, eles devem ser mantidos no time por Mancini. Passa por eles o crescimento tático e técnico da equipe ultimamente e passará por eles o sucesso futuro.

Para a partida contra o Fluminense, no dia 13 deste mês, eles terão um longo período de preparação para aperfeiçoarem essa parceria e continuarem trazendo resultados para o Corinthians. O jogo acontece às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro é o nono colocado com 39 pontos e um jogo a menos.

Jogos de Otero e Cazares juntos no time titular (4 vitórias)​31/10/2020 - Corinthians 1 x 0 Internacional - 19ª rodada do Brasileirão13/12/2020 - Corinthians 1 x 0 São Paulo - 25ª rodada do Brasileirão21/12/2020 - Corinthians 2 x 1 Goiás - 26ª rodada do Brasileirão27/12/2020 - Botafogo 0 x 2 Corinthians - 27ª rodada do Brasileirão

Jogos de Otero e Cazares juntos em algum momento (2 empates)

30/9/2020 - Corinthians 0 x 0 Atlético-GO - 1ª rodada do Brasileirão (13 minutos juntos) - Otero titular/Cazares reserva3/10/2020 - Red Bul Bragantino 0 x 0 Corinthians - 13ª rodada do Brasileirão (2 minutos juntos) - Otero titular/Cazares reserva