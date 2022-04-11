Corinthians espera anunciar a contratação de Rafael Ramos nesta segunda-feira

O Corinthians espera resolver alguns problemas burocráticos e anunciar o lateral-direito português Rafael Ramos ainda nesta segunda-feira (11).A informação foi inicialmente publicada pelo ‘GE’ e confirmada pelo gerente de futebol corintiano Alessandro Nunes ao portal ‘Meu Timão’ na zona mista do estádio Nilton Santos, após a vitória do Timão por 3 a 1 sobre o Botafogo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

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O membro do departamento de futebol corintiano também afirmou que o contrato do atleta com o Timão será válido por duas temporadas.

- O Rafael (Ramos) estava no término de seu contrato com o Santa Clara, veio com dois anos de vínculo com o Corinthians e, muito provavelmente, a gente deva fazer o anúncio amanhã (esta segunda-feira, 11) – disse Alessandro na zona mista.

Rafael está no Brasil desde a semana passada, já fez exames médicos e foi aprovado para fechar com o Timão.

O que tem embargado o anúncio oficial é a ausência de um visto de trabalho temporário para o jogador.

A diretoria corintiana corre contra o tempo em busca desta documentação para registrar o lateral, já que tem apenas até o fim da tarde desta terça-feira (12) para registrar jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa o Brasil.

Na Libertadores, Ramos só poderá atuar caso o Timão avance às oitava de final, já que a equipe alvinegro precisou fechar a sua lista para a fase de grupos no último dia 3 de abril.

LATERAL CHEGA, LATERAL SAI

Com a contratação de Rafael Ramos, quem não permanecerá no Corinthians é João Pedro.

Contratado em agosto do ano passado, emprestado pelo Porto, de Portugal, o camisa 2 fez pouquíssimas partidas pelo Timão.

Nos últimos dois jogos, contra Always Ready-BOL e Botafogo, o atleta foi titular, mas, ainda assim, ele não deve ter a compra exercida pelo Timão e será devolvido aos Dragões.

- O João (Pedro) tem contrato conosco até junho, é um atleta do Porto, muito dificilmente faríamos a aquisição – afirmou Alessandro Nunes.

João tem contrato com o Porto até junho de 2023.

Pelo Timão, o lateral fez cinco jogos e não marcou gols.