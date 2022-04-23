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Corinthians escalado para o Dérbi contra o Palmeiras pelo Brasileirão; saiba onde assistir

Contra o Verdão, Timão busca vencer o seu primeiro clássico na temporada...
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Publicado em 

23 abr 2022 às 18:09

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 18:09

O Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras, a partir das 19h deste sábado (23), pela terceira rodada do Brasileirão, na Arena Barueri, em Barueri. A escalação inicial do Timão tem: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Maycon, Du Queiroz e Paulinho; Róger Guedes, Júnior Moraes e Gustavo Mantuan.> GALERIA - Veja o retrospecto de cada jogador do elenco do Timão em Dérbis> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no BrasileirãoAs grandes surpresas da escalação inicial ficam com Rafael Ramos na vaga de Fagner na lateral-direita, e Júnior Moraes no comando de ataque.
Já no banco, Vítor Pereira terá as seguintes opções: Matheus Donelli, Gil, Fagner, Fábio Santos, Cantillo, Roni, Giuliano, Renato Augusto, Willian, Adson, Gustavo Mosquito e Jô.
PALMEIRAS x CORINTHIANSLocal: Arena Barueri, em São PauloData/Horário: 23/4/2022, às 19hÁrbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)Onde acompanhar: Tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
Crédito: Adson,Maycon,RenatoAugusto,RaulGustavocontraoAvaí(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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