Corinthians escalado para o Dérbi contra o Palmeiras pelo Brasileirão; saiba onde assistir

O Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras, a partir das 19h deste sábado (23), pela terceira rodada do Brasileirão, na Arena Barueri, em Barueri. A escalação inicial do Timão tem: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Maycon, Du Queiroz e Paulinho; Róger Guedes, Júnior Moraes e Gustavo Mantuan.> GALERIA - Veja o retrospecto de cada jogador do elenco do Timão em Dérbis> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no BrasileirãoAs grandes surpresas da escalação inicial ficam com Rafael Ramos na vaga de Fagner na lateral-direita, e Júnior Moraes no comando de ataque.