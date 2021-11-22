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Corinthians entra com representação por conta do preço dos ingressos contra o Ceará

Timão acionou a CBF que encaminhou o ofício para o STJD. Até o momento, o torcedor corintiano precisará desembolsar quase R$ 200 para assistir o clube em Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 16:04

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 16:04

O Corinthians entrou com uma representação via CBF no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em reclamação aos valores do torcedor visitante na partida contra o Ceará, nesta quinta-feira (25), às 20h, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão. Até o momento, o único setor disponível para os corintianos é o superior sul, cujo o valor é R$ 150, chegando a R$ 168 por conta de uma taxa de conveniência de R$ 18 na compra virtual. Para os torcedores que conseguem meia-entrada, o valor ficaria R$ 93.
A informação da atitude do Corinthians foi publicada inicialmente pelo "Meu Timão" e confirmada pela reportagem do LANCE!.
A alegação do Time do Parque São Jorge é que o Estatuto do Torcer prevê que os preços dos ingressos da torcida visitante seja equiparado a média dos setores do estádio. Um exemplo é que o lance inferior das arquibancadas que receberão os corintianos está custando apenas R$ 30 e a parte central R$ 40.
O setor mais caro do Castelão custa R$ 200, apenas R$ 32 a mais que os ingressos para os visitante. Contudo, o Premium do estádio nordestino conta com local marcado, pulseira e acesso VIP.
De acordo com o Timão, o clube chegou a procurar os cearenses de modo informal para regularizar o valor, mas não obteve resposta.
Crédito: Noprimeiroturno,oTimãobateuoCearápor3a1,emSãoPaulo(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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