Corinthians entra com representação por conta do preço dos ingressos contra o Ceará

O Corinthians entrou com uma representação via CBF no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em reclamação aos valores do torcedor visitante na partida contra o Ceará, nesta quinta-feira (25), às 20h, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão. Até o momento, o único setor disponível para os corintianos é o superior sul, cujo o valor é R$ 150, chegando a R$ 168 por conta de uma taxa de conveniência de R$ 18 na compra virtual. Para os torcedores que conseguem meia-entrada, o valor ficaria R$ 93.

A informação da atitude do Corinthians foi publicada inicialmente pelo "Meu Timão" e confirmada pela reportagem do LANCE!.

A alegação do Time do Parque São Jorge é que o Estatuto do Torcer prevê que os preços dos ingressos da torcida visitante seja equiparado a média dos setores do estádio. Um exemplo é que o lance inferior das arquibancadas que receberão os corintianos está custando apenas R$ 30 e a parte central R$ 40.

O setor mais caro do Castelão custa R$ 200, apenas R$ 32 a mais que os ingressos para os visitante. Contudo, o Premium do estádio nordestino conta com local marcado, pulseira e acesso VIP.

De acordo com o Timão, o clube chegou a procurar os cearenses de modo informal para regularizar o valor, mas não obteve resposta.