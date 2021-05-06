Corinthians enfrenta um time peruano pela primeira vez em competições oficiais

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Quando o Corinthians entrar em campo, nesta quinta-feira, diante do Sport Huancayo-PER, registrará um fato histórico para o clube, que pela primeira vez vai enfrentar um adversário peruano em uma competição oficial. Segundo informações do Almanaque do Timão, do jornalista Celso Unzelte, todos os confrontos do Timão contra clubes do Peru foram em amistosos.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Ao todo, o Alvinegro disputou oito partidas contra peruanos e nunca perdeu. Todas elas foram realizadas no Peru nas décadas de 50 e 60 em excursões do clube. Nenhum desses jogos foi contra o Sport Huancayo, adversário desta quinta-feira, às 21h30, mas todos foram realizado no Estádio Nacional do Peru, palco da partida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Nesses oito duelos, foram quatro vitórias e quatro empates, nenhuma derrota. Além de 22 gols marcados e 16 sofridos. O Universitario-PER foi o adversário mais enfrentado, com três partidas (2 vitórias e 1 empate). Curiosamente, por duas vezes no ano de 1954, o rival corintiano foi um combinado de times peruanos: contra Chalaco/Sport Boys e contra Deportivo Municipal/Iqueño.Desde a última vez que o Corinthians enfrentou um adversário peruano, em 1969, 52 anos se passaram. Antes disso, o clube já havia feito duas excursões ao país: em 1954 e em 1963. Não é à toa que Cássio vai se tornar o primeiro corintiano a defender o clube em todos os dez países da Conmebol. O destaque do Timão na última vez no Peru era o ídolo Roberto Rivellino.

Confira o retrospecto do Corinthians contra adversários do Peru:

1ª Excursão em 1954- Universitario-PER 3 x 3 Corinthians - 13/2/1954 - Amistoso- Combinado Chalaco/Sport Boys 3 x 3 Corinthians - 17/2/1954 - Amistoso- Combinado Dep. Municipal/Iqueño 1 x 2 Corinthians - 20/2/1954 - Amistoso- Sporting Cristal 3 x 3 Corinthians - 24/2/1954 - Amistoso

2ª Excursão em 1963- Universitario 1 x 2 Corinthians - 4/2/1963 - Amistoso- Deportivo Municipal 2 x 3 Corintians - 7/2/1963 - Amistoso