Corinthians enfrenta forte calor, mas bate o San Lorenzo na estreia pela Copa Libertadores Feminina

Crédito: Staff Images Woman/CONMEBOL

O Corinthians estreou com vitória na edição 2021 da Copa Libertadores Feminina ao bater o San Lorenzo-ARG por 2 a 0, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. Além do adversário, o Timão enfrentou o forte calor em território paraguaio e acabou tendo sua atuação prejudicada, mas abriu a competição com um triunfo graças aos gols de Érika e de Yasmim.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores Feminina-2021 clicando aqui

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Primeiro Tempo

Melhor tecnicamente e uma das favoritas na conquista do torneio, a equipe alvinegra não conseguiu impor seu estilo de jogo devido ao clima em Assunção, mas mesmo assim foi superior ao time argentino e teve calma para lidar com as adversidades. A primeira chance de gol veio apenas aos 17 minutos, quando Gabi Portilho cruzou e Victoria Albuquerque cabeceou para fora da meta.

Sete minutos depois, na tentativa de aumentar o volume ofensivo, Katiuscia chegou pelo lado direito e cruzou para a área para Tamires cabecear para fora. Quase em seguida, Gabi Portilho deu uma chapada na bola após bom passe por elevação, mas acabou acertando o travessão, desperdiçando a chance.Depois de duas paradas técnicas para reidratação, o Corinthians conseguiu chegar ao gol somente aos 45 minutos da primeira etapa, quando Tamires cruzou para Vic Albuquerque que, dentro da área, ajeitou de cabeça para Érika, também de cabeça, completar para o fundo da rede e finalmente abrir o placar.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico Arthur Elias fez duas mudanças: Diany e Tamires saíram para as entradas de Andressinha e Jheniffer. Mais uma vez, o Timão deve dificuldades para impor o seu jogo, mas continuou com o domínio da partida. Aos nove minutos da etapa final, Adriana tentou jogada individual e bateu para o gol, mas foi barrada pela goleira adversária, que fez a defesa.

Em seguida, foi a vez de Giovanna Campiolo, que desviou cobrança de escanteio no primeiro pau, mas a bola foi para fora. Aos 23 minutos o Corinthians chegou ao segundo gol com Yasmim, que chegou pela esquerda para tentar o cruzamento, que saiu fechado e acabou enganando a arqueira argentina, que aceitou, praticamente sacramentando a vitória corintiana.

Sem conseguir fazer seu melhor jogo, o Timão ainda chegou mais duas vezes com perigo: primeiro com Gabi Portilho, em rebote de chute de Adriana, e depois com Andressinha, em finalização de fora da área. No entanto, o placar ficou mesmo em 2 a 0, premiando a equipe que dominou a partida inteira.

E agora?