AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Corinthians encerra treinos em 2020 com torneio recreativo entre atletas

Elenco e comissão técnica terão folga e se reapresentam para dar sequência ao Brasileirão na próxima segunda-feira. Quatro jogadores desfalcaram a atividade por problemas físicos...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 12:46
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino em 2020. E os atletas encerraram o ano com um torneio promovido pelo técnico Vagner Mancini. A atividade contou com quatro desfalques, que ficaram sob os cuidados da fisioterapia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre 20 momentos mais marcantes do Corinthians na década
O treinador corintiano separou o grupo em quatro equipes que, em campo reduzido, se enfrentaram. Após uma fase de grupos, os times cinza (Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gabriel, Camacho, Luan e Léo Natel) e laranja (Walter, Fagner, Gil, Cazares, Everaldo, Rodrigo Varanda e Jô) fizeram a final.
A equipe cinza foi a vencedora do torneio recreativo ao bater a equipe laranja por 2 a 0 na decisão, com gols de Camacho, que treinou normalmente após ser poupado na última terça-feira com dores no púbis, e de Luan.Quatro jogadores não participaram da atividade do dia: Lucas Piton (dores no púbis), Xavier (incômodo na coxa direita), Roni (dores no pé direito) e Gabriel Pereira (pancada no tornozelo esquerdo). Ainda não há previsão de retorno dos atletas ao trabalho com o grupo, mas no momento eles não preocupam para o próximo compromisso alvinegro e terão um longo período de recuperação.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.
Os atletas e a comissão técnica terão quatro dias de folga e se reapresentam no CT na tarde da próxima segunda-feira. A equipe volta a campo no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Corinthians está na nona posição na tabela com 39 pontos, cinco a menos do que o primeiro clube no G6.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meia tonelada de lixo é retirada de manguezais de Vitória durante mutirão
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito corre atrás da mulher, que conseguiu fugir com o auxílio de motoristas que passavam pela via.
Mulher é perseguida por desconhecido durante a madrugada em Colatina; vídeo
Tarifaço de 37,5%: Serra e Cachoeiro estão entre as 10 cidades mais prejudicadas do país
Tarifaço de 37,5%: Serra e Cachoeiro entre as 10 cidades mais afetadas do país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados