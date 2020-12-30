Corinthians encerra treinos em 2020 com torneio recreativo entre atletas

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino em 2020. E os atletas encerraram o ano com um torneio promovido pelo técnico Vagner Mancini. A atividade contou com quatro desfalques, que ficaram sob os cuidados da fisioterapia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O treinador corintiano separou o grupo em quatro equipes que, em campo reduzido, se enfrentaram. Após uma fase de grupos, os times cinza (Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gabriel, Camacho, Luan e Léo Natel) e laranja (Walter, Fagner, Gil, Cazares, Everaldo, Rodrigo Varanda e Jô) fizeram a final.

A equipe cinza foi a vencedora do torneio recreativo ao bater a equipe laranja por 2 a 0 na decisão, com gols de Camacho, que treinou normalmente após ser poupado na última terça-feira com dores no púbis, e de Luan.Quatro jogadores não participaram da atividade do dia: Lucas Piton (dores no púbis), Xavier (incômodo na coxa direita), Roni (dores no pé direito) e Gabriel Pereira (pancada no tornozelo esquerdo). Ainda não há previsão de retorno dos atletas ao trabalho com o grupo, mas no momento eles não preocupam para o próximo compromisso alvinegro e terão um longo período de recuperação.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.