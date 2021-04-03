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futebol

Corinthians encerra semana de treinos com testes entre atletas

Elenco corintiano treinou na manhã deste sábado (3) ainda sem saber quando volta a jogar...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 12:56
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians encerrou uma semana cheia de treinos. Não que neste domingo (4) a equipe entre em campo, pelo contrário, o Timão ainda não sabe quando voltará a disputar uma partida oficial, por conta das restrições do Plano São Paulo, para conter o avanço da Covid-19, mas os atletas ganharam folga.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosContudo, antes de folgar, o plantel do Timão faz um trabalho intenso na manhã deste sábado (3), com ampla participação do técnico Vagner Mancini, que fez alguns testes de formações com o elenco, promovendo a entrada e saída de atletas.
Além disso, o treinador, assim como tem feito durante toda semana, interviu por diversas vezes na atividade tática para orientar as suas peças principalmente em relação a posicionamento.
Inicialmente, era previsto trabalho no CT Joaquim Gravo, tanto neste sábado (3), quanto no domingo (4), mas a comissão técnica corintiana optou por dar uma "colher de chá" aos seus jogadores, que ganharão um dia de descanso antes de voltar aos treinamentos, nesta segunda-feira (5).

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