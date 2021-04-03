Corinthians encerra semana de treinos com testes entre atletas

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians encerrou uma semana cheia de treinos. Não que neste domingo (4) a equipe entre em campo, pelo contrário, o Timão ainda não sabe quando voltará a disputar uma partida oficial, por conta das restrições do Plano São Paulo, para conter o avanço da Covid-19, mas os atletas ganharam folga.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosContudo, antes de folgar, o plantel do Timão faz um trabalho intenso na manhã deste sábado (3), com ampla participação do técnico Vagner Mancini, que fez alguns testes de formações com o elenco, promovendo a entrada e saída de atletas.

Além disso, o treinador, assim como tem feito durante toda semana, interviu por diversas vezes na atividade tática para orientar as suas peças principalmente em relação a posicionamento.