Corinthians encerra prepração para enfrentar o Santos; confira provável escalação e relacionados

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians encerrou neste sábado (7), a sua preparação para enfrentar o Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será realizado neste domingo (8), às 16h, na Vila Belmiro.

O técnico Sylvinho promoveu dois trabalhos táticos distintos, após o aquecimento. No primeiro, a proposta foi o enfrentamento, já no segundo o foco foi ajustes no posicionamento.

No fim, houve repetições em jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas, e alguns jogadores também aprimoraram cobranças de falta e pênalti.Recém-contratado, o meia Giuliano foi relacionado pela primeira vez desde e sua chegada ao Timão, diferentemente de Renato Augusto, que, mesmo tendo treinado com bola durante toda a semana, foi preservado.

Gabriel Pereira, que ficou fora dos dois últimos compromissos corintianos, por conta de uma lesão na coxa, volta aos relacionado. Já Lucas Piton e Cantillo estão fora, entregues ao Departamento Médico.

O provável Corinthians para o clássico diante do Peixe tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Roni (Giuliano), Vitinho e Adson; Jô.

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