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Corinthians encerra prepração para enfrentar o Santos; confira provável escalação e relacionados

Sylvinho comandou atividades táticas distintas na véspara do Clássico Alvinegro...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 18:57
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians encerrou neste sábado (7), a sua preparação para enfrentar o Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será realizado neste domingo (8), às 16h, na Vila Belmiro.
O técnico Sylvinho promoveu dois trabalhos táticos distintos, após o aquecimento. No primeiro, a proposta foi o enfrentamento, já no segundo o foco foi ajustes no posicionamento.
No fim, houve repetições em jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas, e alguns jogadores também aprimoraram cobranças de falta e pênalti.Recém-contratado, o meia Giuliano foi relacionado pela primeira vez desde e sua chegada ao Timão, diferentemente de Renato Augusto, que, mesmo tendo treinado com bola durante toda a semana, foi preservado.
Gabriel Pereira, que ficou fora dos dois últimos compromissos corintianos, por conta de uma lesão na coxa, volta aos relacionado. Já Lucas Piton e Cantillo estão fora, entregues ao Departamento Médico.
O provável Corinthians para o clássico diante do Peixe tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Roni (Giuliano), Vitinho e Adson; Jô.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos
Confira os relacionados:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos e FagnerZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e Xavier Atacantes: Gustavo Mosquito, Jô, Léo Natel e Marquinhos

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