Corinthians encerra preparação para pegar o Grêmio; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerrou na tarde deste sábado, no CT Joaquim Grava, a preparação para enfrentar o Grêmio, no domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco entrará em campo com algumas baixas, entre elas a de Ramiro que não treinou com o grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

No último dia da semana de treinamentos, o técnico Vagner Mancini organizou um trabalho tático e priorizou as movimentações da equipe que começa a partida. O treinador também fez repetições de jogadas de bola parada para defesa e ataque. Foram, ao todo, seis dias de preparação para a partida.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em virtude da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.As ausências já conhecidas para a partida são as de Jemerson, Mateus Vital e Jô, que cumprem quarentena após terem testado positivo para Covid-19, além de Cazares e Gustavo Silva, que se recuperam de estiramento na coxa. O meio-campista Roni está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Ramiro, que sofreu entorse no tornozelo, realizou tratamento na parte interna.

Outro que deve ficar fora é Boselli, devido a uma lombalgia. O argentino também não treinou com o grupo. Por outro lado, a comissão técnica conta com os retornos de Xavier, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, de Otero, que estava na seleção da Venezuela, e de Fábio Santos, que não pôde enfrentar o Atlético-MG por conta de uma cláusula contratual.

Um provável escalação do Corinthians para o duelo deste domingo é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Cantillo) e Xavier; Jonathan Cafú (Léo Natel ou Everaldo), Luan e Otero; Matheus Davó.