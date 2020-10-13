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futebol

Corinthians encerra preparação para pegar o Athletico; veja provável time

Após ser apresentado, Mancini comandou o último treino do Timão antes viajar para Curitiba, onde enfrenta o Furacão, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão-2020...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:52

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está preparado para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino de olho na partida diante do Athletico-PR, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada da competição nacional.Antes da atividade do dia, o técnico Vagner Mancini foi apresentado oficialmente e concedeu sua primeira coletiva de imprensa como comandante corintiano. Foi apenas o segundo treino que ele teve com o grupo antes do duelo com o Furacão, o primeiro aconteceu na tarde da última segunda-feira.
No treinamento, Mancini comandou um trabalho tático e posicional, e deu instruções a todo momento para a equipe que inicia a partida, inclusive parando a atividade repetidamente para explicar movimentações. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinos in loco por conta da pandemia. As informações são passadas pela assessoria de imprensa do clube.Para esta partida, Mancini terá quatro desfalques certos: Otero e Cantillo, que estão com suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Danilo Avelar, que lesionou o joelho e só volta em 2021, e Cássio, que foi expulsão diante do Ceará e cumprirá suspensão. Walter assumirá a meta corintiana nesta quarta.
Entre as dúvidas estão Lucas Piton, que sentiu desconforto na coxa direita e foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo com o Vozão, e Camacho, que ficaria no banco de reservas, mas foi cortado por conta de entorse no tornozelo direito. É possível que apenas o volante tenha condições de atuar em Curitiba.
Uma possível escalação do Corinthians é: Walter; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel e Roni (Éderson); Léo Natel, Luan e Gustavo Silva (Cazares); Jô. Como dito acima, os treinos são fechados sem acesso à imprensa.
Logo após a atividade desta terça-feira, a delegação seguiu viagem para Curitiba, em voo fretado. Com 15 pontos em 15 jogos, o Corinthians ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão-2020. Uma vitória tira o Timão dessa situação incômoda.

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