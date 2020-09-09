Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians encerra preparação para o Dérbi; veja provável escalação

Técnico Tiago Nunes aproveitou o treino desta quarta-feira, o último antes do clássico contra o Palmeiras para realizar os ajustes finais na equipe, que deve ter mudança...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 18:39
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians finalizou sua preparação para mais um Dérbi em 2020. Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Timão realizou o último treino antes da partida diante do Palmeiras, que acontece nesta quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.De olho no adversário, o técnico Tiago Nunes realizou um treinamento tático com o elenco para fazer os ajustes finais na equipe para o clássico. O treinador também aproveitou a atividade do dia para trabalhar a bola parada. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco devido ao protocolo de saúde estabelecido pelos clubes e pela Federação Paulista.
O time deve ter mudança em relação àquele que empatou em 2 a 2 com o Botafogo, no último sábado. Otero pode ganhar uma chance entre os titulares e briga por uma vaga com Léo Natel e Gustavo Silva. Luan, com estiramento na coxa direita, permanece em tratamento e deve mesmo ficar fora do DérbiAssim, uma provável escalação de Tiago Nunes para enfrentar o Verdão pela quarta vez na temporada é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Araos e Otero (Léo Natel ou Gustavo Silva); Jô.
Após a atividade desta tarde, os jogadores já ficaram concentrados no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT Joaquim Grava. Nesta quinta-feira, a delegação segue diretamente para a Neo Química Arena para a partida que terá início às 19h15 e será válida pela nova rodada do Campeonato Brasileiro de 2020
Atualização da situação médica de Ruan Oliveira
Ainda nesta quarta-feira, o meio-campista Ruan Oliveira, com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, foi operado pelo consultor médico do clube, Dr. Joaquim Grava e sua equipe, no Hospital São Luiz do Morumbi. A cirurgia foi bem sucedida, mas ainda não há prazo para o retorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados