Corinthians encerra preparação para o Dérbi; veja provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians finalizou sua preparação para mais um Dérbi em 2020. Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Timão realizou o último treino antes da partida diante do Palmeiras, que acontece nesta quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.De olho no adversário, o técnico Tiago Nunes realizou um treinamento tático com o elenco para fazer os ajustes finais na equipe para o clássico. O treinador também aproveitou a atividade do dia para trabalhar a bola parada. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco devido ao protocolo de saúde estabelecido pelos clubes e pela Federação Paulista.

O time deve ter mudança em relação àquele que empatou em 2 a 2 com o Botafogo, no último sábado. Otero pode ganhar uma chance entre os titulares e briga por uma vaga com Léo Natel e Gustavo Silva. Luan, com estiramento na coxa direita, permanece em tratamento e deve mesmo ficar fora do DérbiAssim, uma provável escalação de Tiago Nunes para enfrentar o Verdão pela quarta vez na temporada é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Araos e Otero (Léo Natel ou Gustavo Silva); Jô.

Após a atividade desta tarde, os jogadores já ficaram concentrados no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT Joaquim Grava. Nesta quinta-feira, a delegação segue diretamente para a Neo Química Arena para a partida que terá início às 19h15 e será válida pela nova rodada do Campeonato Brasileiro de 2020

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