Corinthians encerra preparação para estreia na Copa do Brasil com treino tático e finalizações

O Santos encerrou nesta terça-feira (16) a sua preparação para enfrentar o Salgueiro, nesta quarta-feira (17), às 21h30, no estádio Cornélio de Barros Muniz, em Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil.
Após chegar nesta segunda-feira (15) ao Estado nordestino, o técnico corintiano Vagner Mancini comandou a sua única atividade específica para o duelo pela competição nacional, justamente no local onde o jogo acontecerá.
Antes de viajar para a cidade pernambucana, o Timão fez um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava, mas sem os titulares que venceram o São Caetano por 1 a 0, um dia antes, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Já hoje, com todos os relacionados disponíveis, Mancini comandou um primeiro momento de finalizações e um segundo com um trabalho tático de movimentação.
Isolados pela Covid-19, os meias Xavier, Roni e Ruan Oliveira e o atacante André Luís ficaram em São Paulo, assim como o zagueiro Danilo Avelar, o meia Mantuan e os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que seguem entregue ao Departamento Médico e não estão com o elenco em Pernambuco.
O Salgueiro é o atual campeão pernambucano, mas vive sérias dificuldades financeiras, tendo inclusive cogitado abrir mão de disputar a Copa do Brasil. A primeira fase da competição é disputada em jogo único, com mando do time menor rankeado na CBF, nesse caso o Carcará do Sertão, mas com vantagem do empate ao time visitante.