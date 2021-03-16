Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians encerra preparação para estreia na Copa do Brasil com treino tático e finalizações
Corinthians encerra preparação para estreia na Copa do Brasil com treino tático e finalizações

Publicado em 16 de Março de 2021 às 20:47

LanceNet

16 mar 2021 às 20:47
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Santos encerrou nesta terça-feira (16) a sua preparação para enfrentar o Salgueiro, nesta quarta-feira (17), às 21h30, no estádio Cornélio de Barros Muniz, em Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosApós chegar nesta segunda-feira (15) ao Estado nordestino, o técnico corintiano Vagner Mancini comandou a sua única atividade específica para o duelo pela competição nacional, justamente no local onde o jogo acontecerá.
Antes de viajar para a cidade pernambucana, o Timão fez um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava, mas sem os titulares que venceram o São Caetano por 1 a 0, um dia antes, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Já hoje, com todos os relacionados disponíveis, Mancini comandou um primeiro momento de finalizações e um segundo com um trabalho tático de movimentação.
Isolados pela Covid-19, os meias Xavier, Roni e Ruan Oliveira e o atacante André Luís ficaram em São Paulo, assim como o zagueiro Danilo Avelar, o meia Mantuan e os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que seguem entregue ao Departamento Médico e não estão com o elenco em Pernambuco.
O Salgueiro é o atual campeão pernambucano, mas vive sérias dificuldades financeiras, tendo inclusive cogitado abrir mão de disputar a Copa do Brasil. A primeira fase da competição é disputada em jogo único, com mando do time menor rankeado na CBF, nesse caso o Carcará do Sertão, mas com vantagem do empate ao time visitante.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados