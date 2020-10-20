Corinthians encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está pronto para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Timão realizou o último treino preparatório para encarar o Vasco, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pela 18ª rodada da competição.Para encerrar a preparação de olho no novo desafio pelo Brasileirão-2020, o técnico Vagner Mancini comandou um treinamento tático para realizar os últimos ajustes na equipe que vai a campo contra os cariocas. O elenco também trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas para o duelo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em virtude da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Mancini terá o retorno do zagueiro Bruno Méndez e do meio-campista Ramiro, que cumpriram suspensão na goleada por 5 a 1 sofrida para o Flamengo, no último domingo. No entanto, terá as baixas de Otero, suspenso pelo terceiro amarelo, e Jô, com uma contratura muscular na panturrilha esquerda. Danilo Avelar, que passou por cirurgia no joelho direito, só volta em meados de 2021.

Fábio Santos, que foi apresentado antes do treinamento e teve seu nome publicado no BID, deverá ser a novidade entre os relacionados para enfrentar o Vasco. Resta saber se o lateral assumirá a titularidade e desbancará Lucas Piton, ou se será opção para Vagner Mancini no banco de reservas.

Uma possível escalação do Corinthians nesta quarta-feira é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Xavier, Ramiro e Camacho; Mateus Vital, Cazares (Gustavo Mantuan) e Boselli (Luan).