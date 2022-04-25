Corinthians encerra preparação para enfrentar o Boca, pela Libertadores; veja os relacionados

O Corinthians encerrou nesta segunda-feira (25) a sua preparação para encarar o Boca Juniors, da Argentina, nesta terça-feira (26), às 21h30, pela terceira rodada do grupo E da Libertadores.> GALERIA - Veja o retrospecto entre Corinthians e Boca Juniors> TABELA - Confira e simule os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Timão na Copa LibertadoresContaminado com a Covid-19, o técnico Vítor Pereira não comandou a atividade, que teve o auxiliar Filipe Almeida à frente. Filipe, inclusive, é quem comandará o Timão na beirada do campo contra os Xeneizes.

A comissão técnica comandou um trabalho de enfrentamento em campo reduzido, seguido de repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Por fim, jogadores como Fagner, Maycon e Willian permaneceram em campo treinando cobranças de faltas.

O zagueiro Gil, com gripe ficou fora do treino e também não foi relacionado para o duelo diante do Boca Juniors. O lateral-direito João Pedro, com uma lesão muscular na coxa direita, e o zagueiro Robson Bambu, em processo de transição física, também desfalcaram a atividade.

Recuperado de um quadro gripal que o tirou do jogo contra o Palmeiras, no último sábado (23), o goleiro Cássio treinou normalmente.

Os garotos Robert Renan, Giovane e Wesley foram os atletas da base que complementaram o treino. O primeiro, inclusive, foi relacionado para o compromisso pela Libertadores.

Com uma vitória e uma derrota, o Timão vê o jogo contra o Boca como fundamental para uma classificação às oitavas de final da competição, já que não vencer acarretaria ao time buscar resultados fora de casa contra o próprio Boca Juniors, na Argentina, e o Deportivo Cali, na Colômbia.

Confira abaixo a lista de relacionados do Corinthians para encarar o Boca:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: João Victor, Raul e Robert RenanMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni e WillianAtacantes: Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Jô, Junior Moraes e Róger Guedes