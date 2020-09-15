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futebol

Corinthians encerra preparação para enfrentar o Bahia; veja provável time

Técnico Dyego Coelho comandou uma atividade técnica e tática com os atletas no último treino antes da partida diante dos baianos. Três atletas da base reforçarão o elenco...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 19:32
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, o Corinthians finalizou a preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes da partida diante do Bahia, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada da competição nacional.Na atividade do dia, o técnico Dyego Coelho realizou um trabalho técnico e tático para alinhar os últimos detalhes com os jogadores. O comandante também preparou um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar a atividade in loco. Dessa forma, as informações são passadas pela assessoria de imprensa do clube.
O treinador interino pode ter até sete desfalques para escalar o time que vai enfrentar o Bahia: Luan (estiramento na coxa direita), Boselli (entorse no tornozelo), Jô (suspenso), Gabriel (suspenso), Léo Natel (dores na perna esquerda) e Michel Macedo (pancada no tornozelo direito). Além de Fagner, que tem uma fratura na mão esquerda e não tem treinado com o grupo.Nas imagens do treino desta terça-feira fornecidas pelo clube, Léo Natel aparece treinando com bola com os companheiros, mas o atacante ainda é dúvida. Segundo apurou o LANCE!, Fagner deve jogar mesmo com a lesão na mão, utilizando uma proteção. Caso não possa jogar, Coelho terá de improvisar Ramiro ou Bruno Méndez, ou utilizar Igor Formiga, da base, na lateral direita.
Além de Igor, Coelho terá o meio-campista Gustavo Mantuan e o atacante Cauê como reforços da base. O centroavante será uma opção para o lugar de Jô e Boselli, que estão fora de combate e são os jogadores da posição no elenco principal. Danilo Avelar, que cumpriu suspensão, volta a atuar na zaga.
Uma possível escalação do Corinthians é: Cássio; Fagner (Bruno Méndez, Ramiro ou Igor Formiga), Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho, Cantillo, Ramiro (Mateus Vital) e Otero; Everaldo e Gustavo Silva.
O elenco do Timão se concentra no CT Joaquim Grava já nesta terça-feira para o jogo desta quarta-feira, na Neo Quimíca Arena, às 21h30, pela 11ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 15ª posição na tabela com nove pontos, mesma pontuação do Botafogo, primeiro na zona da degola.

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