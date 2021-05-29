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Corinthians encerra preparação para enfrentar o Atlético-GO; confira provável escalação e relacionados

Confronto pela primeira rodada do Brasileirão marcará a estreia de Sylvinho como técnico do Timão...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 18:07
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians encerrou na tarde deste sábado (29) a sua preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h15, na Neo Química Arena.O confronto também marcará a primeira vez do Timão dirigido pelo seu novo comandante Sylvinho, que na véspera do confronto diante do Dragão teve um momento com os atletas na parte interna do CT Joaquim Grava, onde, junto com a sua comissão, alguns vídeos sobre o adversário.
Já no campo, o trabalho tático foi bastante intenso, seguido de uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivos.
A provável escalação corintiana para o confronto tem Cássio; Fagner, João Victor (Gil), Raul e Lucas Piton; Camacho, Roni (Cantillo) e Adson (Luan ou Araos); Gustavo Mosquito, Luan (Jô) e Mateus Vital.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Timão
Confira aos relacionados para a partida:
Goleiros: Caique França, Cássio, Matheus DonelliZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Léo Santos, João Victor, Raul GustavoLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonMeio-campistas: Adson, Araos, Camacho, Cantillo, Luan, Mandaca, Mateus Vital, Roni, Ramiro e VitinhoAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Léo Natel

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