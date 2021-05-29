Corinthians encerra preparação para enfrentar o Atlético-GO; confira provável escalação e relacionados

O Corinthians encerrou na tarde deste sábado (29) a sua preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h15, na Neo Química Arena.O confronto também marcará a primeira vez do Timão dirigido pelo seu novo comandante Sylvinho, que na véspera do confronto diante do Dragão teve um momento com os atletas na parte interna do CT Joaquim Grava, onde, junto com a sua comissão, alguns vídeos sobre o adversário.