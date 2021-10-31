Corinthians encerra preparação para enfrentar a Chapecoense; confira relacionados e provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com um treino realizado no final da tarde deste domingo, no CT Joaquim Grava, o elenco do Corinthians finalizou a sua preparação para enfrentar a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Sylvinho definiu os relacionados para o duelo, sendo que a principal novidade desta lista é o lateral-esquerdo Reginaldo, do sub-20, chamado pela primeira vez para um jogo do profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Reginaldo foi relacionado para o confronto porque Lucas Piton, reserva imediato do titular Fábio Santos, acabou sendo confirmado como desfalque. O jogador continua com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e, pelo terceiro dia seguido, não foi ao campo treinar e permaneceu na parte interna do CT realizado tratamento com a equipe de fisioterapia do clube.

Relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe principal, Reginaldo vai usar a camisa número 16 e figurar como opção de banco contra a Chapecoense. E, além de Lucas Piton, o Timão não terá o meia-atacante Willian, que segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda; o volante Roni, em transição para a preparação física após superar lesão no joelho; e o meia Ruan Oliveira, que trata uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo.Na atividade deste domingo, os jogadores inicialmente fizeram um aquecimento e um trabalho de posse de bola no Campo 4 do CT. Em seguida, Sylvinho levou o grupo para o Campo 3 do local, onde comandou o último treino tático para fazer ajustes de posicionamento e movimentação da equipe.

Depois disso, os atletas ainda praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas visando o confronto com a Chapecoense e alguns ficaram no gramado após o término do trabalho para treinar cobranças de faltas diretas e pênaltis.

CÁSSIO FORA E JOÃO VICTOR DE VOLTA CONTRA A CHAPE

Para o confronto diante da lanterna do Campeonato Brasileiro, o Timão não poderá contar com Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo tomado no jogo contra o Internacional. Ele deverá ser substituído por Matheus Donelli, de apenas 19 anos, hoje considerado o segundo goleiro do elenco alvinegro. O volante Xavier, expulso no duelo Porto Alegre, também está fora e desta vez não poderá figurar nem como opção de banco na equipe de Sylvinho.

Em compensação, o comandante terá o retorno do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o Colorado na capital gaúcha, onde o jogador foi substituído por Raul Gustavo na equipe titular.

Já para o meio-campo, a tendência é a de que Gustavo Mosquito finalmente seja escalado no lugar do lesionado Willian. E isso após já ter substituído o titular na partida em que o meia-atacante se lesionou, contra o Fluminense, e depois sido colocado em campo no decorrer dos duelos contra São Paulo e Inter nos respectivos lugares de Adson e Vitinho, que não tiveram sucesso como escolhidos para ocupar a vaga do ex-jogador de Chelsea e Arsenal.

Mosquito deve compor um meio-campo que também deverá ter Gabriel, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira. Existe, porém, uma chance de o volante Gabriel dar lugar a Du Queiroz, que foi muito elogiado por Sylvinho após atuar como lateral-direito no clássico com o São Paulo, substituindo o suspenso Fagner, e depois de entrar no segundo tempo do jogo com o Inter.

Assim, uma provável escalação do time nesta segunda é a seguinte: Matheus Donelli; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Du Queiroz); Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Gustavo Mosquito; Róger Guedes.

Com 41 pontos, o Corinthians precisa vencer a Chapecoense para começar a se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Para ficar mais próximo deste objetivo, espera aproveitar o fato de que fará dois jogos seguidos em casa para somar seis pontos - após pegar a equipe catarinense, receberá o Fortaleza no sábado.

JOGO COM CASA CHEIA

Na partida desta segunda-feira, o Corinthians contará pela primeira vez neste Brasileirão com 100% da capacidade de público da Neo Química Arena liberada. E o confronto será disputado com casa cheia, pois no último sábado o clube informou que 34 mil ingressos já haviam sido vendidos aos torcedores.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Confira os relacionados do Corinthians para o jogo contra a Chapecoense: