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futebol

Corinthians encerra preparação para enfrentar a Chapecoense

Técnico Sylvinho promoveu treino tático e de bolas paradas de olho na partida desta quinta-feira, às 21h, na Arena Condá, em Chapecó pela 10ª rodada do Brasileirão-2021...
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Publicado em 

07 jul 2021 às 14:01

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:01

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino preparatório para o duelo diante da Chapecoense, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão visita a equipe de Santa Catarina nesta quinta, às 21h, na Arena Condá, em Chapecó.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 3 e, na sequência, no Campo 2, o técnico Sylvinho realizou um trabalho tático de olho na partida. Ele orientou movimentação e posicionamento dos jogadores em diferentes situações do jogo e também promoveu atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, além do atacante Léo Natel, seguem em transição com a preparação física e desfalcam a equipe para a partida. Os três ainda não têm prazo para retorno. Já Roni cumprirá suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Internacional.
O volante, no entanto, viajará a Chapecó, já que a delegação corintiana sai de Santa Catarina diretamente para o Ceará, onde, no fim de semana, encara o Fortaleza, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Timão fará seus treinos por lá.

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