Corinthians encerra preparação para enfrentar a Chapecoense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino preparatório para o duelo diante da Chapecoense, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão visita a equipe de Santa Catarina nesta quinta, às 21h, na Arena Condá, em Chapecó.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 3 e, na sequência, no Campo 2, o técnico Sylvinho realizou um trabalho tático de olho na partida. Ele orientou movimentação e posicionamento dos jogadores em diferentes situações do jogo e também promoveu atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, além do atacante Léo Natel, seguem em transição com a preparação física e desfalcam a equipe para a partida. Os três ainda não têm prazo para retorno. Já Roni cumprirá suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Internacional.