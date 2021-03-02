Corinthians encerra preparação para Dérbi sem Mosquito e com novos inscritos; confira os relacionados

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians fez na tarde desta terça-feira (2) o primeiro e único treino focado no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Na reapresentação desta segunda-feira (1º), após o empate sem gols entre Timão e Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, na estreia do Paulistão, no último domingo (28), os titulares contra o Massa Bruta fizeram apenas uma atividade regenerativa.

O atacante Gustavo Mosquito novamente não participou dos trabalhos em campo, por conta de um trauma no joelho sofrido há duas semanas, e está fora do Dérbi, assim como os goleiros Cássio e Guiilherme, o zagueiro Raul Gustavo, os laterais Fagner e Fábio Santos, os meias Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê, contaminados com o novo coronavírus e o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que se recupera de lesão no joelho.

Por sua vez, o goleiro Caíque França e o atacante Luan foram inscritos a lista A do Timão no Estadual que agora conta com 20 atletas, restando apenas mais seis espaços que poderão ser preenchidos até o dia 9 de abril. Atividade

Durante o treinamento, que iniciou com o aquecimento dos atletas no primeiro campo do CT Joaquim Grava, o técnico Vagner Mancini dividiu os atletas à disposição em três grupos, realizando um trabalho de enfrentamento, com um grupo atacando e o outro visando defender e cruzar o meio-campo com a bola dominada.

O provável Corinthians que deve inciar o Dérbi tem: Matheus Donelli (Caíque França); Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Xavier e Cantillo; Mateus VItal, Cazares e Otero; Léo Natel (Jô ou Rodrigo Varanda).

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