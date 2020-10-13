Corinthians encerra prazo para inscrição de candidaturas à presidência; entenda cenário eleitoral

Crédito: Corinthians/Divulgação

Há algum tempo os bastidores do Corinthians estão fervendo por conta das eleições do clube que acontecem em 28 de novembro, mas nesta terça-feira o cenário começou a ficar mais claro, já que terminou o período de inscrição de candidaturas de acordo com o prazo dada pela Comissão Eleitoral. De um universo imaginado com cinco candidatos, apenas três irão concorrer.As chapas tiveram até as 17h desta terça para inscreverem os candidatos para a eleição presidencial. Apesar de isso estar sendo discutido há muito tempo, algumas mudanças de última hora agitaram o dia do término do prazo, incluindo a desistência de um dos pré-candidatos, no caso Ricardo Maritan, que abriu mão da oportunidade de concorrer para formar uma frente ampla de oposição. Ele agora vai tentar uma vaga no Conselho Deliberativo.

- Decisão tomada. A fase é péssima e o Corinthians precisa do amor de todos os corintianos. Manter a candidatura significa dividir a oposição, portanto, o mais sensato é concorrer ao Conselho Deliberativo. Em breve vídeo e nota oficial. Obrigado e Salve o Corinthians! - declarou Maritan em seu Twitter.Essa frente ampla tem chance de sair por conta da desistência de Paulo Garcia, um dos nomes mais influentes da política corintiana. Com o suporte de seu grupo, qualquer candidato à presidência ganha força para vencer a eleição, até mesmo com certo favoritismo. Assim, nos bastidores, tanto oposição quanto situação buscaram essa ajuda para aumentar o cacife eleitoral para novembro.

Paulo, inicialmente, seria um dos candidatos, mas em reunião recente com outros nomes da oposição como Mário Gobbi, Augusto Mello e Ricardo Maritan, foi articulado um acordo de colaboração nas eleições e para a votação contra a aprovação das contas de 2019 no Conselho Deliberativo. A tendência é que Garcia e seu grupo apoiem Gobbi, mas nada foi oficializado. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.

O ex-presidente Mário Gobbi, que encabeça chapa com Felipe Ezabella como vice-presidente, é o grande favorito a brigar pelo cargo nas urnas contra Duílio Monteiro Alves, candidato da situação, que tem por trás o grupo Renovação e Transparência, ao qual pertence Andrés Sanchez. A frente ampla teria como objetivo tirar esse grupo que está no poder há 13 anos. Há o entendimento de que divisão só enfraqueceria o movimento oposicionista neste pleito.

Ainda que tenha participado da reunião com os demais candidatos, Augusto Mello não desistiu de inscrever sua candidatura nesta terça-feira e vai concorrer ao cargo de presidente com Duílio Monteiro Alves e Mário Gobbi. Não está descartada, porém, a depender do desenrolar dos acontecimentos, que Mello retire essa candidatura quando a eleição estiver próxima.

Além do presidente, os sócios irão eleger 200 integrantes para o Conselho Deliberativo, cuja votação se dá por meio das chamadas "chapinhas", cada uma com 25 pessoas, sendo que oito delas serão eleitas para o próximo triênio. Lembrando que tem direito a voto os sócios com mais de cinco anos no quadro associativo e que não estejam inadimplentes com seus pagamentos.

Agora, com as candidaturas inscritas, tanto das chapas quanto dos postulantes ao cargo de presidente, a Comissão Eleitoral analisará todas as documentações, além de determinar se todos estão elegíveis. Vale lembrar que por conta de uma série de fatores, as urnas eletrônicas não poderão ser utilizadas neste ano, e serão substituídas por cédulas de papel.

Confira as chapas inscritas para a eleição presidencial:

Chapa Corinthians Mais FortePresidente - Augusto Mello​1ºVice-presidente - Maria Tereza do Amaral2ºVice-presidente - José Antonio Avenia Neri

Chapa Renovação e TransparênciaPresidente - Duílio Monteiro Alves1ºVice-presidente - Eli Werdo2ºVice-presidente - Luiz Wagner Alcântara