Corinthians encaminha venda de Gustagol para clube da Coreia do Sul

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians comunicou na manhã desta terça-feira que aceitou a proposta de compra do Jeonbuk Motors-CDS por Gustagol, que estava emprestado ao Internacional. O jogador foi autorizado a viajar para a Coreia do Sul para realizar exames médicos no país asiático antes de concluir o negócio.

Na nota oficial publicada pelo clube, não foram citados valores da negociação por ainda se tratar de uma transferência não concluída, mas segundo apurou o LANCE!, a transação foi fechada por cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões na cotação atual) e os corintianos ficarão com cerca de R$ 4,7 milhões (30% dos direitos). Para fechar a venda, o Timão contou com a anuência do Inter, que tinha poder de veto por conta dos valores apresentados.

Acontece que quando o centroavante foi emprestado, em fevereiro deste ano, ficou definido que os gaúchos teriam a preferência para cobrir qualquer proposta a partir de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões). Se o Colorado não fizesse questão da permanência ou não tivesse condições financeiras para isso, a venda dependeria apenas da vontade dos dirigentes do Corinthians. A negociação evoluiu positivamente nos últimos dias e o negócio foi aceito.E MAIS:Relembre os 'garçons' de Jô nos gols de sua 2ª passagem pelo TimãoCom Neto, Corinthians vai lançar nova camisa no próximo domingoCorinthians empresta jovem zagueiro João Victor para o Atlético-GOCorinthians rebate pedido de impeachment: 'Oportunismo eleitoral'Timão realiza novos exames no elenco e tem quinto dia de avaliaçõesGrupo de oposição do Timão pede impeachment de Andrés na JustiçaAtualmente, o Timão possui 30% dos direitos econômicos de Gustagol, tendo negociado 15% com o Colorado quando oficializaram o empréstimo até dezembro de 2020. Além deles, o Criciúma (35%) e o Taboão da Serra (20%) têm participação nos direitos do jogador, que até aqui, desde que chegou neste ano, fez somente três jogos oficiais pelo clube gaúcho e não marcou gols.

Gustavo chegou ao Corinthians em 2016, depois de ser emprestado retornou em 2019 e fez parte do elenco campeão paulista daquele ano. Ao todo, nas duas passagens que teve pelo Timão, atuou em 69 partidas e anotou 15 gols.

Confira a nota oficial publicada pelo Corinthians na íntegra: "O Sport Club Corinthians Paulista comunica que liberou o atacante Gustavo para realizar exames médicos na Coreia do Sul, após concordar com a proposta recebida pelo Jeonbuk Motors.

O atleta estava emprestado ao Sport Club Internacional, que não se opôs à negociação e liberou o atacante das atividades desta segunda-feira (29).

O processo de transferência segue em andamento e será concluído após as avaliações médicas, assim como o cumprimento dos protocolos sanitários exigidos pelo país asiático.