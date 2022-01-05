Corinthians encaminha renovação de trio de defensores experientes

Um Corinthians de olho no mercado, na base, mas também nos atletas mais experientes está com renovações de contrato encaminhadas com o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil, três entre os líderes do atual elenco e com mais tempo de clube.O trio tem vínculo com o Time do Povo até o fim desta temporada, mas desde o fim do ano passado já negociam a extensão contratual, que em todos os casos estão avançadas e contam com otimismo, tanto da parte do clube, quanto dos atletas.

Mesmo com os jogadores estando acima dos 30 anos, a ideia corintiana é a renovação por mais duas temporadas, tendo nova validade até dezembro de 2024. Atualmente, Cássio e Gil têm 34 anos, e Fagner 32.

TIMÃO NO MERCADO

Ainda que observe as situações de renovação, o Corinthians está de olho no mercado, principalmente por um zagueiro, para ser opção imediata a Gil e João Victor, donos do sistema defensivo corintiano. O Timão procurou o Botafogo por Kanu, mas não evoluiu nas conversas, agora o clube monitora a situação de Felipe, ex-atleta corintiano, e que negocia renovação contratual no Atlético de Madrid, da Espanha.

Agora, quando o assunto é o mercado, o sonho mesmo é um centrovante. O experiente Jô é o titular, mas não conseguiu repetir ao longo da última temporada. Por isso, o Corinthians trabalha nos bastidores por um 'camisa 9' que 'arrase quarteirão', tendo os nomes dos uruguaios Edinson Cavani e Luís Suárez como preferência.

Na lateral-direita, posição de Fagner, o Corinthians não demonstra estar no mercado, mas precisa trabalhar em um substituto imediato, já que na ausência do camisa 23 na última temporada, o meia Du Queiroz atuou de forma improvisada na maioria das vezes. João Pedro, contratado por empréstimo pelo Porto, de Portugual, teve apenas alguns minutos em campo e falhou decisivamente na derrota contra o Ceará, na 35ª rodada do Brasileirão, perdendo muito espaço.

No gol, o garoto Matheus Donelli tem sido cada vez mais o reserva imediato de Cássio. O Timão chegou a contratar o goleiro mais alto do Brasil, Carlos Miguel, de 2,06 metros, durante 2021, mas o atleta não teve chances de estrear. No ano passado, o arqueiro revezava a terceira opção com Caíque França, que deixou o Time do Povo na última temporada.

TEMPO DE CORINTHIANS

Em 2022, Cássio chegará a sua 11ª temporada pelo Corinthians. Ele é o atleta mais vencedor da história corintiana, com nove conquistas, ao lado de Marcelinho Carioca, e pode se isolar na marca caso levante uma taça com o Timão nesta temporada. Ele é o sexto atleta com mais jogos pelo Timão, 563, e segundo entre os goleiros, só atrás de Ronaldo Giovanelli.

Já Fagner é revelado pelo Alvinegro Paulista, mas está em sua segunda passagem pelo clube. Em 2022 chegará a nona temporada consecutiva pelo clube. Em 2021, o camisa 23 ultrapassou a marca de 400 jogos pelo Timão. Hoje, com 435, está no top 15 de atletas que mais vestiram a camisa corintiana, na 15ª colocação.

Gil é outro jogador que está em seu segundo momento no Timão. Depois de atuar pelo clube do Parque São Jorge entre 2013 e 2015, tendo sido campeão Paulista e da Recopa Sul-Americana, em 2013, e do Brasileiráo, em 2015, , o camisa 4 retornou em 2019, e chegará a sua quarta temporada seguida pelo Corinthians