Corinthians encaminha acordo com Cazares e espera negócio com o Galo

Crédito: Mauricia da Matta/Photo Premium/Lancepress!

Nos últimos dias, o Corinthians deu alguns passos importantes para fechar com mais um reforço para a temporada. Isso porque o clube e Cazares entraram em acordo e acertaram as bases contratuais. Agora, o objetivo é aguardar o negócio com o Atlético-MG, dono dos direitos do jogador. Oferecido ao Timão por seus empresários, o equatoriano tem contrato com o Galo somente até o fim deste ano e não faz parte dos planos de Jorge Sampaoli, por isso já estava previamente autorizado a procurar novos rumos.

A princípio, os dirigentes corintianos olharam com cautela para a situação, já que os problemas financeiros não permitem loucuras, muito menos apostas que envolvam muito dinheiro, como seria o caso de uma contratação desse nível. Dessa forma, o negócio só foi para frente quando Cazares topou diminuir suas bases salariais, inclusive para a assinatura de um contrato definitivo.O que trava a contratação, neste momento, é o Atlético-MG, dono dos direitos econômicos do atleta. São duas as possibilidades: um empréstimo sem custos ao Corinthians até o fim do ano, com o clube paulista arcando com os vencimentos, e a possibilidade de os mineiros ficarem com um percentual de venda futura ou a rescisão amigável com o Galo para ficar livre no mercado.

Acontece que essa segunda opção seria acertada em troca de o equatoriano abrir mão de valores devidos pelo clube mineiro. O Timão, assim, só observa e aguarda, já que não pretende gastar qualquer valor com essa negociação que não seja com salários. É o estafe do jogador que conduz as tratativas.

Nos bastidores do clube, há correntes que desconfiam da contratação por conta da fama de Cazares em atividades extracampo, problemas que foram responsáveis por deixar turbulenta sua passagem promissora pelo Atlético-MG. Segundo fontes consultadas pelo LANCE!, o Corinthians pretende se "proteger" em relação a isso, mas confia no potencial do meia dentro de campo.