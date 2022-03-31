Corinthians empresta volante Mandaca ao Londrina

O Corinthians emprestou o volante/lateral-direito Mandaca ao Londrina até o final da Série B do Brasileirão. O atleta chegou à Londrina no início da semana, realizou exames médicos e juntou-se ao restante do grupo, que segue se preparando para o início do segunda divisão.> GALERIA - Relembre todas as estreias do Corinthians em Libertadores

Mandaca (apelido herdado da infância, em alusão ao bairro de Mandacaru, onde cresceu) fez sua base no CSP da Paraíba. Após se destacar no clube, o atleta chamou a atenção do alvinegro paulista, que o contratou em 2020.

Pelo Timão, o volante jogou pelo Sub-20 e foi titular da equipe principal em partidas do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana no ano passado.

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O meia estreou como titular pelo time do Parque São Jorge, na última rodada da primeira fase do Paulistão de 2021, quando o então técnico corintiano, Vagner Mancini, escalou o time integralmente reserva e improvisou Mandaca como lateral-direita. Cheio de estrela, o jogador foi autor do segundo gol do Timão na vitória por 2 a 1 contra o Novorizontino.

Na sua chegada ao Tubarão, o volante falou da expectativa em disputar a Série B do Brasileirão.

- Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes. O Londrina é um clube que merece estar na Série A. Estou muito confiante que esse ano será muito bom para nós, vamos fazer uma boa temporada - destacou Mandaca.