Corinthians empresta lateral Matheus Alexandre ao Coritiba até o fim de 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está próximo de oficializar o destino de mais um jogador sem espaço no elenco. Desta vez o clube encaminhou o empréstimo de Matheus Alexandre ao Coritiba, onde ficará até o término da disputa do Brasileirão da Série B. A informação é do jornalista Jorge Nicola e foi confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Depois de jogar o Paulistão pela Inter de Limeira, Matheus retornou de empréstimo ao Timão e foi integrado ao elenco para a comissão técnica avaliá-lo como um possível reserva de Fagner, que não tinha substituto imediato desde o início da temporada. No entanto, ele acabou não ganhando uma oportunidade e acabou sendo preterido por Du Queiroz, volante improvisado.

Além disso, o Corinthians contratou João Pedro, que chegou emprestado pelo Porto, de Portugal, e é um lateral-direito de oficial. O ex-Palmeiras ainda não estreou pelo Alvinegro, mas deve ser "oficializado" como reserva de Fagner.