Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians empresta lateral Matheus Alexandre ao Coritiba até o fim de 2021

Sem espaço no Timão, Matheus vai jogar a reta final da Série B do Brasileirão pelo Coxa, onde deve ganhar mais minutos e experiência. Ele ainda não atuou pelo Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 20:10

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 20:10

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está próximo de oficializar o destino de mais um jogador sem espaço no elenco. Desta vez o clube encaminhou o empréstimo de Matheus Alexandre ao Coritiba, onde ficará até o término da disputa do Brasileirão da Série B. A informação é do jornalista Jorge Nicola e foi confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Depois de jogar o Paulistão pela Inter de Limeira, Matheus retornou de empréstimo ao Timão e foi integrado ao elenco para a comissão técnica avaliá-lo como um possível reserva de Fagner, que não tinha substituto imediato desde o início da temporada. No entanto, ele acabou não ganhando uma oportunidade e acabou sendo preterido por Du Queiroz, volante improvisado.
Além disso, o Corinthians contratou João Pedro, que chegou emprestado pelo Porto, de Portugal, e é um lateral-direito de oficial. O ex-Palmeiras ainda não estreou pelo Alvinegro, mas deve ser "oficializado" como reserva de Fagner.
Aos 22 anos e com contrato até de dezembro de 2023, Matheus Alexandre foi cedido ao Coritiba para ganhar minutos e experiência na reta final do Brasileirão da Série B. Contratado pelo Corinthians em 2019, ele foi emprestado algumas vezes e nunca teve oportunidade de atuar com a camisa corintiana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados