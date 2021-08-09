Corinthians empatou todos os clássicos estaduais no primeiro turno do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians terminou o primeiro turno sem vencer clássicos contra os rivais diretos, mas também sem perder. Foram três empates, contra Palmeiras, São Paulo e Santos.

Com isso, o técnico Sylvinho fecha a sua primeira trinca de partidas contra os arquirrivais do Estado, já que treinador fez a sua estreia pelo Timão no dia 30 de maio e em pouco mais de dois meses no comando do clube venceu apenas quatro partidas, nenhum delas foram clássicos.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!No dia 12 de junho, o Time do Povo encarou o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão, empatando em 1 a 1. Contra o São Paulo, no dia 30 de junho, pela oitava partida da competição nacional, o Alvinegro Paulista enfrentou um rival direto na Neo Química Arena pela única vez no primeiro turno do Brasileiro, e empatou sem gols. Já no último domingo (8), pela 15ª rodada do BR-20, novo 0 a 0, dessa vez contra o Santos, na Vila Belmiro.