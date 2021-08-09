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Corinthians empatou todos os clássicos estaduais no primeiro turno do Brasileirão

Nesta temporada, Timão venceu apenas um rival direto, mas ainda pelo Paulistão...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 18:30
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians terminou o primeiro turno sem vencer clássicos contra os rivais diretos, mas também sem perder. Foram três empates, contra Palmeiras, São Paulo e Santos.
Com isso, o técnico Sylvinho fecha a sua primeira trinca de partidas contra os arquirrivais do Estado, já que treinador fez a sua estreia pelo Timão no dia 30 de maio e em pouco mais de dois meses no comando do clube venceu apenas quatro partidas, nenhum delas foram clássicos.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!No dia 12 de junho, o Time do Povo encarou o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão, empatando em 1 a 1. Contra o São Paulo, no dia 30 de junho, pela oitava partida da competição nacional, o Alvinegro Paulista enfrentou um rival direto na Neo Química Arena pela única vez no primeiro turno do Brasileiro, e empatou sem gols. Já no último domingo (8), pela 15ª rodada do BR-20, novo 0 a 0, dessa vez contra o Santos, na Vila Belmiro.
Na temporada, o Corinthians disputou sete clássicos, com apenas uma vitória, em abril, contra o Peixe, por 2 a 0, na Baixada Santista, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Além do triunfo solitário, foram cinco empates e uma derrota.

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