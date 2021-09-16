Corinthians empata com o Nacional e segue invicto no Paulistão sub-20

Na tarde desta quinta-feira, a equipe sub-20 do Corinthians entrou em campo pelo Campeonato Paulista da categoria. No estádio Nicolau Alayon, o Timão empatou com o Nacional pela 7ª rodada do estadual pelo placar de 2 a 2. Os gols alvinegros foram marcados por Arthur Sousa e Anderson. A equipe de Diogo Siston ainda não foi derrotada na competição após sete jogos.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Primeiro tempo
Atuando na casa do adversário, o Corinthians começou pressionando e criando boas oportunidades. Nos minutos iniciais, Pedrinho ganhou pela esquerda e tentou acionar Anderson com passe pelo alto, mas a zaga subiu para cortar.
Aos 10 minutos, Cauan desarmou o adversário e cruzou na área para Pedrinho finalizar com perigo. Aos 20 minutos, Biro mandou a bola na área, Pedrinho finalizou e no rebote Arthur Sousa marcou para o Timão: Corinthians 1 a 0.Segundo tempo
O Corinthians voltou para a segunda etapa dominando as ações de jogo. Aos 14 minutos, Biro deu bela assistência para Anderson marcar e ampliar a conta: Corinthians 2 a 0.
No entanto, aos 32 minutos, o adversário descontou: Nacional 1 a 2. Não demorou muito e os donos da casa chegaram ao empate na reta final do jogo.
Próximo jogo
O Timãozinho volta a entrar em campo no próximo domingo. Na Fazendinha, a equipe recebe o Santos, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pelo Brasileiro sub-20. O clássico terá transmissão da Band.
Pelo Paulistão sub-20, o Timão jogará novamente na próxima quarta-feira, contra o Juventus-SP. O duelo será disputado na Fazendinha, às 15h (horário de Brasília), e terá transmissão da Eleven Sports.